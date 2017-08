‘Existen oportunidades para nuevas marcas y categorías’, P&G Colombia

La multinacional P&G celebra hoy tres décadas de operaciones en Colombia y anuncia la posibilidad de ampliar su portafolio con nuevas marcas y categorías, gracias al potencial que tiene el mercado.



Gustavo Castellanos, gerente General de la compañía en el país, dice que ve la coyuntura con optimismo y que las opciones de crecimiento están basadas en responder a las expectativas de un consumidor local que evoluciona.



¿Cuál es el balance que hace de los primeros 30 años de P&G en Colombia?



Celebramos nuestros primeros 30 años en el país con el propósito de ofrecerles un mejor día a los colombianos, todos los días. La base de la innovación dentro de P&G es el entendimiento de sus consumidores.



Nuestros productos han revolucionado sus categorías.



Por ejemplo, el detergente Ariel fue el primero en tener blanqueador y suavizante, H&S es reconocido como el primer champú anticaspa con acondicionador y Pantene fue el primer champú en segmentar los distintos tipos de pelo (rizo, liso, grasoso, etc.) y en incluir Provitaminas.



Así mismo, P&G Colombia es una cuna de líderes de la compañía a nivelo global. Y durante nuestros primeros 30 años nos hemos comprometido con el bienestar de las comunidades donde vivimos y trabajamos. Por ello, invertimos en el desarrollo social de nuestros niños y niñas y nos preocupamos por el cuidado y preservación del medioambiente.



¿Cómo ha evolucionado el negocio en este tiempo?



El negocio de P&G hoy es dramáticamente diferente a lo que era hace 10 o 20 años.

Pasamos de ser una compañía principalmente de detergentes y champú a competir de manera importante en más de 6 categorías, como salud con las marcas Vick y Metamucil; afeitado con Gillette para hombre y Venus para mujer; cuidado bucal con Oral B, y en el cuidado del hogar, con la marca de lavavajillas Salvo.



Hemos generado más de 360 empleos directos y más de 1500 indirectos.



Tenemos presencia en más de 13 millones de hogares colombianos con al menos una de nuestras marcas.



¿Cómo va el fortalecimiento de la producción y exportación de detergentes en Medellín que anunció a finales del año pasado?

​

Está funcionando de acuerdo a lo planificado. Adicionalmente, esa planta trabaja para cumplir la meta de enviar cero residuos a vertederos de acuerdo con nuestra visión global de lograr a 2020 que todas nuestras plantas atiendan esa condición.



¿Cómo le ha ido a P&G en medio del bajo consumo interno?

​

Somos optimistas y nuestra decisión es mantener el enfoque en entender las necesidades de los consumidores, de manera que podamos traer innovación relevante y alcanzable para ellos y que nos permita seguir el desarrollo con las categorías en las cuales competimos.



Tenemos una gran oportunidad para seguir impulsándolas.



¿Qué estrategias han puesto en marcha para afrontar la coyuntura actual?

​

Somos fieles creyentes de que entender al consumidor y sus necesidades es la base para promover el consumo. Por esa razón, seguimos enfocados en traer innovación relevante en todas las categorías, los más recientes ejemplos son el 3 Minute Miracle de Pantene, Metamucil, Gillette Pro Shield y Ariel líquido en sachet.



Esto es muestra de nuestro compromiso con el mercado y con sus consumidores.



¿Cómo se compara con otros países de la región?

​

Colombia ha sido y es muy importante y prioritario para la compañía globalmente y en América Latina. Es un país con inmenso potencial debido a su población.



Es bien conocida la oportunidad que hay en el consumo per cápita, en muchas categorías, si lo comparamos con otras naciones de la región.



Por ejemplo, el consumo de detergentes, champú, máquinas de afeitar y lavavajillas es la mitad del promedio per cápita de la región.



Tenemos una gran oportunidad en seguir impulsando el desarrollo de categorías, y en la medida que sigamos escuchando al comprador, esto será en beneficio de todos: consumidores, clientes, industria y país.



¿Cómo ha cambiado el consumidor local?



Sin duda el consumidor colombiano ha evolucionado de manera importante en los últimos años en muchos frentes, desde sus hábitos de compra (por ejemplo, hay desarrollo de compras ‘online’ y visita más canales de distribución que antes) hasta las expectativas y exigencias que tiene con respecto a las marcas que usa. Esto es una inmensa responsabilidad para nosotros.



Realizamos más de 20.000 estudios cada año, escuchamos aproximadamente a 5 millones de personas alrededor del mundo y destinamos cerca de US$2.000 millones todos los años en investigación y desarrollo para crear las mejores y más innovadoras soluciones.



¿Cómo se proyecta la compañía en Colombia para los próximos años?

​

La meta es y seguirá siendo la de mejorar la vida de los colombianos.



Planeamos seguir creciendo como compañía, expandiendo nuestra oferta actual y siempre buscando opciones de nuevas marcas y categorías.



congom@portafolio.co