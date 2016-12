P&G fortalece en Medellín la producción de detergentes 

Con el fortalecimiento de la planta de producción de detergentes de Medellín para abastecer a los mercados de Chile y Perú, la multinacional P&G da un voto de confianza en Colombia.



Así lo asegura Gustavo Castellanos, quien asumió recientemente la gerencia general de P&G Colombia. El directivo también anuncia que la multinacional entra a conquistar nuevas categorías en el país relacionadas con el cuidado de la salud.



¿Cómo está la compañía hoy?



Tenemos en Colombia alrededor de 30 años, los cumplimos en febrero del 2017 y vamos a hacer una celebración con clientes y consumidores.



Estos últimos años los catalogaría como muy buenos.



El último año fiscal que terminó en junio del 2016 fue, como para toda la industria, complicado por la devaluación que nos pega directamente por ser una compañía que reporta en dólares.



Se tomaron las decisiones correctas para proteger el negocio y para proteger la presencia de nuestras marcas en los hogares de los consumidores. Y terminó siendo un año muy bueno.



¿Cuáles fueron esas decisiones correctas?



La primera, y tal vez más importante, fue en la parte de ahorros en toda la cadena productiva. Logramos que en las categorías que realmente ‘mueven la aguja’ se vieran disminuciones significativas.



El segundo factor, es lo que llamamos un manejo inteligente en el incremento de precios.

De manera que la mezcla al final nos diera un rédito mayor.



Eso, confiando en la superioridad de las marcas y de los productos.



¿Cómo ve las perspectivas?



Son buenas para el año que comenzamos en julio. Seguimos apuntando a que sea de crecimiento de doble dígito que es lo que normalmente nos ponemos como objetivo. Tenemos un buen portafolio de lanzamientos, algunos ya pasaron, otros están pasando y van a venir más a través del año.



¿Qué hay en productos?



Estamos entrando en nuevas categorías, lo que no había pasado hace años.

Estamos en analgésicos con la marca Atacadol de Vick y también a la categoría de fibras intestinales con la marca Metamucil. Estamos muy contentos con el desarrollo y el desempeño que han tenido estos lanzamientos.



Queremos multiplicar la categoría de fibras digestivas porque es bastante joven.



Estas categorías tiene un peso en canales donde teníamos poco portafolio como el de las farmacias y eso ha sido un aprendizaje.



¿Qué inversiones han realizado?



Hay diferentes frentes. El primero, y el mayor foco, es todo lo que tiene que ver con inversión en innovación. Globalmente esta es una de las compañías que más invierte en investigación y desarrollo y eso se traduce en un portafolio muy fuerte. En las marcas y categorías posicionadas traemos nuevas noticias al consumidor. En marcas Ariel, Pantene, Head & Shoulders también estamos trayendo mucha innovación.



La segunda gran inversión que estamos terminando de hacer es en nuestra planta de detergentes en polvo de Medellín. Históricamente atendía solo el mercado local y desde hace algunos meses ya sirve también a Perú y a Chile. Ahí tuvimos que hacer una inversión muy importante en capacidad, en ajustes de estándares para regulaciones en esos países, que son los que llamamos el clúster del Pacífico con Colombia. Esa es una muestra del compromiso que tenemos con el país y de la confianza que tenemos en el potencial que tiene el negocio acá.



Esos países tenían sus plantas y se consolidaron aquí. La inversión es de más de seis millones de dólares.



¿Qué significa Colombia para la corporación?



Este paso de la planta es una de las muestras de que Colombia es y va a seguir siendo un mercado muy importante, la compañía reconoce que las oportunidades acá son muy grandes. Hay una alta población pero los consumos no se comparan con Brasil o México. La estabilidad también favorece.



¿Qué opina de la reforma tributaria?



Tenemos expectativas con la reforma tributaria y, si pasa, qué va a pasar con el consumo en el largo plazo. Son cosas que hay que estar monitoreando y ver qué sigue sucediendo, pero estamos muy enfocados en asegurar que nuestros lanzamientos y nuestros fundamentales de las marcas estén más sólidos que nunca.



¿Si el aumento del IVA prospera la política inteligente de precios será más agresiva?



Ese es un reto y nosotros tenemos que estar viendo cuál es la mejor manera de mejorar nuestro mix y que nuestros productos más rentables tengan un peso mayor en el portafolio. Si nuestros consumidores van a tener un impacto por el IVA, vamos a tener que ser mucho más cuidadosos en cualquier otro impacto adicional porque lo que menos queremos es que se resienta el consumo de nuestras marcas y nuestras categorías.



¿Cómo percibe el ánimo del consumidor hoy?



He visto los reportes que dicen que la confianza del consumidor ha caído frente al año pasado. Yo creo que lo que está pasando claramente en este momento es que los consumidores están expectantes con la Reforma Tributaria y creo que hay una base importante que todavía no entiende el impacto directo de la reforma pero sabe que va a haber un impacto y eso, por definición, hace que sean más cautelosos y se restrinjan en la manera como están acostumbrados a gastar.



