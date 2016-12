Luego de más de un año de atravesar por una crisis financiera y de llevar a cabo un proceso de reestructuración, avalada por un Tribunal de Justicia en Toronto (Canadá), Pacific E&P cierra el 2016 como una empresa valorizada.



Según las cifras del mercado, la multinacional petrolera vale hoy un poco más de US$ 2.000 millones, cuando su capitalización fue de US$610 millones, de los cuales US$500 millones corresponden a incremento de capital y US$110 millones para gastos de sostenimiento.



Gracias a la venta de varios activos en el mundo como los bloques de exploración y explotación en África, su participación en los proyectos off- shore al frente de las costas de Brasil, y los campos en Guyana la mulitnacional canadiense ha ido recuperando su capital.



“La venta de algunos de los activos de Pacific en África y Suramérica, busca recapitalizar a la compañía para asumir nuevos proyectos, más en tareas concretas en materia de exploración y, con resultados a la vista en producción, pueden llevar a que la petrolera continúe con su proceso de valorización”, señaló un analista económico consultado por Portafolio.



(Lea: Pacific comienza proceso de reestructuración).



Por su parte, Gabriel de Alba, presidente de la Junta Directiva de Pacific resalta que “a través del proceso de reestructuración, y del esfuerzo de todos los involucrados, Pacific emerge ahora de su recapitalización con un enfoque enérgico renovado, flujo de efectivo positivo, un balance general robusto, cuentas por pagar significativamente menores y una junta directiva con habilidades y experiencia únicas, necesarias para guiar la gerencia y dar impulso a la creación de valor para todos los grupos de interés”.



La valorización de Pacific contrasta con la desconfianza reputacional que tiene a cuestas la petrolera. Y este fenómeno se ha reflejado en el comportamiento de su acción.



Contrario a lo que el mercado bursátil proyectaba con respecto a la acción de Pacific, esta no se ha valorizado, más cuando la multinacional petrolera esperaba que su cotización estuviera un mes después por encima de las 60 dólares canadienses.



Desde que fue nuevamente listada el pasado 3 de noviembre en la Bolsa de Valores de Toronto con un valor de 58 dólares canadienses por acción, su comportamiento ha tenido una volatilidad con tendencia a la baja, y este martes al cierre de la operación esta registraba un valor de 53,27 dólares canadienses, es decir un 8,19% en su depreciación.



Después de seis semanas de reaparecer en el mercado bursátil, la acción de Pacific solo estuvo al mismo precio que fue listada y sucedió el 7 de noviembre; y su valor más bajo se registró el 25 de noviembre con un costo de 51 dólares por título.



“Bajo la estructura de la nueva compañía los acreedores se volvieron dueños de Pacific E&P, además la multinacional salió de un proceso de reestructuración que sumado al castigo que tuvieron los anteriores accionistas terminan por influir en el comportamiento de la acción en la bolsa de Toronto”, señaló Germán Cristancho, gerente de

Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores.



El analista le dijo a Portafolio que “a nivel local e internacional va ser difícil que Pacific tenga una apreciación en el mercado bursátil. Si bien hay un mejor entorno de precios y un panorama más despejado para el sector en el 2017, existe una base de accionistas que se vio bastante afectado con las pérdidas que la compañía generó, sobre todo en Colombia”.



El pasado 30 de noviembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) tomó la decisión de congelar parte de la producción mundial del crudo.



Inmediatamente no sólo subió el precio del barril, sino que además el comportamiento de las acciones de las distintas petroleras en el mundo también repuntó.



Sin embargo, ese no fue el caso de Pacific que, como ya se mencionó tuvo una depreciación en su porcentaje de valorización de la acción.



Solo basta comparar su comportamiento el del valor del título de empresas como BP cuya acción obtuvo un porcentaje de valorización del 5,11% desde el pasado 30 de noviembre a la fecha, al pasar de 459,45 libras a 482,70 libras.



El panorama de Pacific está despejado, y con una valorización le permitirá en un futuro adelantar proyectos de exploración para convertirse en protagonista nuevamente en el mercado mundial del petróleo.



PROYECTOS EN EL PAÍS



Pacific revisa en detalle el estado de cada uno de sus negocios en el continente, incluida Colombia, para establecer a cuáles se le da prioridad por nivel de producción.



Para Pacific las cosas en el país no están fáciles por los problemas financieros que la aquejaron en el pasado.



Después de todo el proceso de reorganización, los damnificados fueron los accionistas de Pacific en Colombia, ya que el valor de la acción quedó en cero.



Y hay incertidumbre en el país por su iliquidez, que le impide adelantar proyectos de exploración.