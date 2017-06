Panasonic busca implementar paneles solares en automóviles

Panasonic Corp. ve el futuro de la energía solar en los techos de los coches. El fabricante de productos electrónicos con sede en Osaka comenzó a producir una formación de celdas fotovoltaicas de 180 watts que se puede fijar al techo de un automóvil.



En febrero, Panasonic anunció que su módulo fotovoltaico se utilizaría en el techo de la versión híbrida eléctrica más nueva del Prius de Toyota Motor Corp.



Los autos representan un nuevo punto de venta potencialmente rentable para las celdas fotovoltaicas en una industria donde la intensa competencia de los fabricantes chinos bajó mucho los precios.



Esto está llevando a algunos fabricantes a adaptar celdas fotovoltaicas a todo tipo de objetos, desde tejas y el revestimiento exterior de edificios hasta mochilas y carpas.

"Los techos de los coches tienen potencial para transformarse en un mercado nuevo para los paneles solares", dijo Shingo Okamoto, gerente general de Panasonic y responsable de desarrollar la tecnología.



"Hicimos historia en la industria automotriz y la solar con los primeros coches a energía solar fabricados en masa del mundo".



MERCADO NUEVO



Los coches podrían prometer un gigantesco mercado nuevo para los paneles solares de Panasonic, que también se asoció a Tesla Inc. para fabricar baterías en la "Gigafabrica" de esta última cerca de Las Vegas.



Hay 264 millones de autos y camionetas en operación en Estados Unidos, según la National Automobile Dealers Association.



Otros están notando el potencial. En noviembre, el presidente de Tesla, Elon Musk, tuiteó que un coche de su empresa, el Model 3, podría venir con un panel solar.



También comenzó a vender un tipo de teja para casas con tecnología fotovoltaica incorporada.



Nissan Motor Co. ofrece la opción de agregarle un panel solar al Leaf, su coche eléctrico, para brindarle una carga extra a sistemas como el aire acondicionado y la radio, según Nicholas Maxfield, portavoz de la empresa.



El nuevo Prius es el primer modelo de producción en masa con paneles solares que abastecen la batería principal del coche, según Toyota.



Debido a la diferencia de luz solar según la estación, la cantidad de carga variará, lo cual implica que la distancia promedio recorrida por carga oscilará entre 2,9 kilómetros y 6,1 kilómetros según la época del año.



"O sea, uno obtiene de la energía solar cerca del 10 por ciento del kilometraje anual con solo dejar estacionado el coche", dijo Okamoto.



CONDICIONES



Para crear los paneles necesarios para el nuevo Prius, los ingenieros de Panasonic comenzaron recopilando una serie de condiciones y limitaciones que suponían que enfrentarían los paneles solares al fijárselos al techo de un coche en vez de una casa.



La lista incluyó vibraciones constantes, la aparición imprevisible de sombras y el espacio limitado para instalarlos.



Además, los ingenieros tuvieron en cuenta cómo fabricar paneles que encajen bien en el contorno del techo de un coche en vez de las superficies planas de los techos residenciales.



"Veremos que los paneles serán una opción más común, particularmente en los sedanes y vehículos utilitarios deportivos eléctricos exclusivos", dijo Colin McKerracher, analista de Bloomberg New Energy Finance.