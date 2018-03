‘Para tramitar la pensión no es necesario abogado’

La pensión es un derecho de las personas al cumplir los requisitos establecidos por la Ley, que no requiere de abogado o de intermediarios para obtenerla.



Ese el mensaje de Adriana María Guzmán, presidenta de Colpensiones, entidad que administra el Régimen de Prima Media (público), al responder a la oleada de inquietudes de los usuarios sobre diferentes temas relacionados con la jubilación. La directiva de la entidad habló con Portafolio.



¿Cuál es el balance de la doble asesoría?



El balance es muy positivo. Hemos logrado que las personas tomen decisiones, con conocimiento, luego de entender cuál es el régimen de pensiones que más les conviene, para que se trasladen adecuadamente o permanezcan en el que se encuentran.



¿Cuántas personas se pasaron de los fondos privados a Colpensiones?



El año pasado migraron 130.000 personas. Acabamos de iniciar la segunda etapa en edades. Este es un proceso muy interesante. Hay que recordar que los menores de 37 años no requieren de doble asesoría, sino que se pueden trasladar de manera directa.



Hay quienes dicen que las personas que hayan pasado el límite de edad para cambiarse de régimen, pueden demandar para lograr ese objetivo.



¿Eso es cierto?



Es falso. La Ley dice que las personas solo se pueden trasladar de un régimen a otro antes de 10 años de cumplir la edad de jubilación. Por eso les decimos a las personas que se asesoren bien antes de invertir en la contratación de un abogado.



¿Cuál es la estrategia para este año?



Este año nos estamos volcados hacia el mejoramiento del servicio. Estamos dedicados a brindar asesoría a los usuarios para que las personas entiendan el tema. La gente le tiene miedo a este asunto, ya que cuando le llega el extracto no lo sabe revisar y ni siquiera lo guarda. Tenemos que llegar a que los colombianos estén bien informados sobre la pensión, así sean muy jóvenes.



Una recomendación muy importante es que la gente nos consulte a nosotros y no acuda a lo que le digan personas extrañas al sistema. No contrate abogado antes de consultar a las empresas del sector.



¿Van a mejorar la presentación del extracto para que los usuarios lo entiendan?



Sí. Estamos diseñando un nuevo extracto y en marzo iniciaremos un piloto con 25.000 afiliados. En este documento explicaremos qué quiere decir cada ítem, y lo más importante es que la gente identifique rápidamente el número de semanas cotizadas, pues este dato es clave a la hora de pensionarse.



Además, usaremos términos mucho más comprensibles por parte de los usuarios y otro punto importante es que la gente confirme que lo que trabajó esté reflejado en la información que tiene Colpensiones.



¿Qué pasa si alguien tiene un tiempo de interrupción laboral o de cotización?



En la pensión, lo importante son las semanas cotizadas, no importa si lo hizo de manera ininterrumpida. En el Régimen de Prima Media lo que importa es llegar a 1.300 semanas, hombres y mujeres, y 57 años de edad para las damas y 62 para los hombres.



¿Qué sucede cuando la persona cotiza más de 1.300 semanas?



Cuando alguien cotiza más tiene derecho a 1,5% adicional de pensión por cada 50 semanas de aporte. Pero en ningún caso puede pasar de 25 salarios mínimos mensuales legales. ($19'531.050, hoy).



¿Cuánto se demora el trámite de la pensión?



Nosotros tenemos un plazo de cuatro meses para responder una solicitud, pero hoy en día nos estamos tomando solo entre 45 y 60 días, siempre y cuando la historia laboral esté clara.



¿Qué deben hacer las personas para mantener la historia laboral al día?



Cuando le llega el extracto, la persona debe mirar que estén reflejadas todas las semanas trabajadas y cotizadas. Puede revisar la información en la página web. De esta manera, cuando le toque reclamar su pensión no tendrá ninguna inconsistencia, lo que haría que el trámite sea ágil.



¿Si alguien cotiza durante toda su vida laboral sobre un salario mínimo, cómo hace para obtener una pensión de un mínimo, si la liquidación es máximo el 75% del salario?



En este caso, el Estado subsidiará el 25% restante, porque la Constitución dice que no es posible pensionar a alguien con menos de un salario mínimo.



¿Qué pasa si alguien trabajó en una empresa que se liquidó y no aparece la cotización?



Desafortunadamente, no hay nada que hacer. Esas semanas las pierde el empleado. Por eso es que es tan importante que las personas revisen permanentemente su historia laboral, para saber si el empleador está cumpliendo con la obligación de pagar mensualmente la cotización para su pensión.



¿Los colombianos que viven en el exterior pueden aportar para obtener una pensión en Colombia?



Sí. Nosotros tenemos un programa de pensiones de colombianos que viven en el exterior. En nuestra página web encuentran toda la información. Ellos están exentos de aportar para salud porque viven fuera.



En mayo próximo lanzaremos un mecanismo de cancelación con tarjeta de crédito, para que estas personas puedan hacer los pagos desde el exterior. Ellos podrán cotizar sobre cualquier monto de ingresos mensuales.



¿Qué son los Beps?



Este es un programa dirigido a quienes ingresaron tarde al mercado laboral o no cotizaron lo suficiente para lograr una pensión. Incluye a personas que no pueden cotizar mensualmente sobre un salario mínimo.



Es un ahorro voluntario en el que la gente se compromete a iniciar un plan de aportes, y por cada peso que ahorre con destino a obtener una renta al final de su vida laboral, el Estado le aporta el 20% más. De esta manera obtendrá un ingreso para la etapa de su retiro.