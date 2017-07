PayU incursionará con créditos ‘online’

La firma de origen colombiano especializada en pagos por internet PayU ya está en 16 países y el año próximo aspira a llegar a Ecuador y varias naciones de Centroamérica donde aún no hace presencia. Así lo reveló Andrés Felipe Fuentes, country manager en Colombia, quien además se refirió a los planes de incursionar en un campo asociado, pero diferente del negocio que les dio origen, hace 15 años.



¿Cuáles son los retos de la empresa?



Lo primero es seguir contribuyendo al desarrollo del comercio electrónico en el país, con nuestro negocio de procesamiento de pagos. En esto hay una oportunidad muy grande en Colombia. En los últimos dos o tres años, el comercio electrónico pasó de representar un 2% del PIB a 4%. En PayU crecemos por encima del 40% anual y atendemos s más del 80% del mercado colombiano en pagos online.



Además, si se mira el segmento de pymes, crece aun más rápido, y todas estas son señales muy buenas.



Pero en la región, aún el país va atrás.



De la torta del e-commerce en América Latina, Brasil representa el 40% y México 20%, lo cual se explica por su gran tamaño. Me sorprende es que Argentina y Chile estén por encima, si se tiene en cuenta las crisis económica y política que ha sufrido una y que la segunda tiene solo 15 millones de habitantes, mientras que en Colombia son 48 millones, de los cuales unos 30 millones son internautas.



¿Algún plan adicional?



El segundo tema de nuestra proyección para los próximos años está en el fintech, que se centra en cómo usar la tecnología para facilitarle la vida a la gente en cuanto a servicios financieros.



En PayU estamos haciendo una gran apuesta en este tema, donde vamos a unir varias cosas: la primera es que tenemos una verdadera ‘mina de oro’ en cuanto a información sobre el mercado colombiano. Al ser la plataforma que procesa más del 80% de los pagos electrónicos en el país, sabemos un montón de cosas sobre el comportamiento de la gente, del perfil de los pagadores y de los comercios, oportunidades que a simple vista no son fáciles de identificar.



¿Cómo lo monetizarían?



Lo que planteamos es sacar a futuro para los colombianos un abanico de servicios financieros adicionales a los pagos.



¿Operarían eso de forma directa o a través de otros?



La opción inicial es ofrecerlo directamente. Nosotros pertenecemos al grupo surafricano Naspers, cuya facturación llega a los 16.000 millones de dólares anuales y tiene una estrategia fuerte en fintech, siendo PayU su baluarte en ello.



¿En cuánto tiempo harían realidad este plan?



Este año ya tendríamos en Colombia un primer producto fintech adicional, porque muchos consideran ya los pagos financieros como un tema de este tipo.



¿Sería una tarjeta de crédito propia, o qué?



Estamos viendo el tema por el lado de los créditos novedosos, sin olvidarnos de que nuestra razón de ser son los pagos.



¿Solo serían préstamos ‘online’?



Sí. No vamos a abrir algo que compita directamente con los bancos, sino ver cómo complementamos lo que ya ofrecemos, para que la experiencia de pagos online sea mejor y tenga más opciones.



¿La Superintendencia Financiera ya los autorizó?



Esto aún está en fase exploratoria, pero lo real es que siempre vamos a los estándares legales y nos autorregulamos de manera más estricta de lo que en cada país nos exigen.



¿Qué perfil tendrían esos créditos y usuarios?



Le pongo un ejemplo: hay mucha gente que está bancarizada pero vive a ras. Entonces, si tiene una tarjeta de crédito a reventar cuando le llega la quincena, paga y libera el cupo para seguir comprando. Si va a hacer una transacción electrónica a través de PayU y no tiene cupo ni quiere desplazarse a un punto de pago en efectivo, tiene una opción que le permite finiquitar la compra porque le prestamos la plata para hacerlo.



¿Son créditos a corto plazo y por monto bajo?



Sin lugar a dudas, para iniciar. Diga usted unos 14 días. El monto sí es bajo, pero todavía no hemos definido de cuánto será.



Cuando habla de seguir aportando al crecimiento, entre sus planes, ¿a qué se refiere en concreto?



Hay varios frentes ahí y uno muy importante es la educación. El otro es seguir innovando en servicios. Estamos haciendo esfuerzos de distinta naturaleza para contarle a la gente los mitos y realidades de e-commerce, y lo estamos haciendo con emprendedores en distintos escenarios como ferias, charlas, etc, donde podamos llevar ese mensaje.



En su operación global, ¿cuánto marca Colombia?



Es cerca del 50% de la operación en Latinoamérica, aunque esperamos que este año Brasil se dispare, porque nosotros en Colombia somos líderes, pero allá no, y si tenemos mucho bocado que comernos.



¿En qué países del área están?



Estamos en siete: México, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Brasil. Están en carpeta Ecuador y el resto de países de Centroamérica.



¿Este año cuánto crecerán en Colombia?



La meta es crecer 40% y vamos por encima de eso.



¿Los nuevos planes no darían para más?



El impacto real de los nuevos productos lo veremos el año entrante, porque la idea es que este año se lancen los pilotos y se vayan afinando.