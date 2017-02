Tras 14 años en el mundo del ensamble y venta de computadores, la firma PC Smart se pone a tono con las tendencias del sector y entra al mundo de las aplicaciones. Su fundador y presidente, Carlos Barahona, dice que apuesta a desarrollos de ‘talla mundial’, a través de la firma Qoopa. Su primer producto es Nodos, herramienta que, entre sus ventajas, garantiza que la información no se pierda con el robo del dispositivo.



¿Cómo está PC Smart hoy?



Tenemos una moderna sede en el norte de Bogotá con el fin de atender especialmente la parte comercial. Además, ampliamos la planta que estaba en Fontibón y la mudamos a Mosquera. Parte de la renovación está explicada por el crecimiento y la proyección de Qoopa. La inversión en los cambios de infraestructura fue de un millón de dólares.



¿Qué es Qoopa?



Hace dos años, PC Smart, que viene de 14 años de desarrollo de tabletas, computadores y celulares, hizo una inversión de dos millones de dólares en Qoopa, empresa con un equipo para trabajar en el desarrollo de aplicaciones.



Para hacerlo es necesario invertir en talento humano y un tiempo de maduración para sacar adelante los productos.



¿Ya hay resultados?



Vimos que en el tema de robo de celulares y manejo de información había una oportunidad muy grande. Logramos Nodos Shield, aplicación antirrobo que permite bloquear el equipo, saber dónde está, tener acceso a la información y a los datos. Es la única herramienta que sirve al segmento del usuario final, y al corporativo. Una empresa de 5.000 computadores puede administrarlos con esta aplicación.



Puede desde prenderlos hasta apagarlos, saber dónde están ubicados, crear políticas de seguridad.



¿Frente a lo que hay en el mercado, qué novedades tiene?



Por ejemplo, encripta los datos y los deja en el servidor, otros apenas bloquean. Se puede activar una alarma en caso de que se pierda. Si no aparece, el usuario puede tomarle una foto al que lo tiene. En el caso de que se quiera garantizar la seguridad de los hijos, se puede pedir los reportes de llegada y salida de un lugar determinado. Y es posible crear grupos con políticas definidas.



¿Y para el corporativo?



Es una herramienta muy poderosa para la administración de activos y la gestión de la seguridad, manejar remotamente actualizaciones de software y enviar mensajes directos a cada usuario. Genera estadísticas de dispositivos en volumen y puede coordinar actividades colectivas. Lo más importante es que se protege la información.



¿Cuánto le puede costar a un usuario final?



El primer mes es gratuito. Y luego, tres dólares por seis meses o cuatro por el año. Para el cliente corporativo hay que medir según el número unidades y el tipo de servicios y reporte que quiera.



¿Es la primera aplicación?



Sí, dado que las estadísticas de robos de celulares es importante. Pero tenemos ‘en el horno’ una que es para todo el manejo de fuerza de ventas que incluye Nodos. Es un negocio que funciona como servicio y el usuario paga una mensualidad por los clientes que tenga activos.



A nivel gerencial es útil porque muestra la situación y el movimiento del negocio. Y tenemos otra que lanzamos en marzo para embarazadas. Tiene la posibilidad de pedir una ambulancia, activar una teleconferencia y tomar la presión y la frecuencia cardíaca. Esperamos acuerdos con las EPS para poder conectar a usuarias.



¿A qué le apuesta con esta variedad de aplicaciones?



A convertirnos en un acompañante de servicios. PC Smart le ha dado a Qoopa los recursos necesarios para desarrollar aplicaciones, porque es un objetivo estratégico a mediano y largo plazo.



¿Cuáles son las metas?



El año pasado Qoopa vendió 1.600 millones de pesos y este año tenemos un plan de negocios por $5.000 millones. En Nodos ya tenemos 140.000 usuarios activos y estamos a punto de firmar una alianza para que pueda competir a nivel mundial con las que existen. Primero, buscamos que se extienda por Latinoamérica.



¿PC Smart cuánto vende?



PC Smart vendió 160.000 millones de pesos en el 2016. Sigue con su foco de negocio de vender computadores, celulares, y haciendo soluciones empresariales, pero aparte de eso como el negocio de tecnología tiene tantas variantes, creemos que tenemos que invertir muy fuerte en el tema de desarrollo de aplicaciones y ventas de servicios asociados. Por eso queremos que Qoopa sea una empresa de talla mundial.



¿Y en exportaciones?



Hemos tenido casos de venderle a Perú, pero ahora queremos concentrar nuestros recursos en el desarrollo de Qoopa. Por ahora, está concentrada en Colombia y empezamos a vender con Amazon en Estados Unidos.



¿Cómo estimula el emprendimiento?



Dentro de sus proyectos de expansión Qoopa y PC Smart, tiene los planes de apoyar a nuevos emprendedores en desarrollo de aplicaciones hechas en Colombia por medio de la inversión de capitales para ofrecer la oportunidad de surgir a quienes tienen la creatividad y las capacidad pero no las posibilidades de financiación.



Tenemos un capital de 1,5 millones de dólares para apoyar jóvenes con buenas ideas. La idea es invertir en dos o tres empresas colombianas teniendo en cuenta la experiencia de PC Smart de 14 años.



