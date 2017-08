Innovación y tiendas, aliados de PepsiCo en la coyuntura

La multinacional PepsiCo tiene confianza en que mantendrá el crecimiento en el mercado colombiano con una buena dosis de innovación y con el apoyo a los canales de distribución, especialmente las tiendas de barrio.



Así lo señala gerente General territorio Andinola, en la línea de alimentos, Mónica Contreras, al explicar los retos para los meses que vienen.



¿Cómo van los negocios en el país?



En Colombia siempre hemos tenido grandes expectativas. Reconocemos que el crecimiento que ha tenido el país en los últimos años ha sido muy importante. La superación de las barreras de pobreza y la disminución de los niveles de desempleo que antes eran de doble dígito, también son algo que siempre exaltamos. Colombia sigue siendo una plaza clave para el mercado latinoamericano, la demanda de nuestros productos es muy alta.



¿Y la coyuntura?



Tenemos claro que este año ha sido diferente a nivel de crecimiento. En el 2016 no sentimos la desaceleración que tuvo la industria, para nosotros fue un año espectacular, nos fue muy bien. Este año el fenómeno de desaceleración de la industria lo empezamos a sentir desde marzo. Y diría que entre marzo y junio estuvieron los meses más difíciles para nosotros. Julio mostró una mejor tendencia, como lo han dicho los analistas sobre el consumo en el hogar.



¿Y cómo han enfrentado esto?



Seguimos comprometidos y preparados para unir esfuerzos en la ampliación de nuestro negocio en Colombia. Las innovaciones siguen porque llegan para refrescar y complementar el portafolio y dar experiencias alimenticias únicas, que satisfagan siempre los gastos del consumidor. Para lograr el crecimiento del 2% que el Gobierno ha mencionado, sabemos que el segundo semestre va a ser muy desafiante.



Estamos apostando fuerte para seguir avanzando y creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener todos los industriales. Sabemos que los años preelectorales nunca son sencillos y ese es el otro tema.



¿PepsiCo crecerá este año en el país?

​

En alimentos no hemos decrecido y es importante que lo tengamos claro. Es clave la apuesta del segundo semestre para poder mostrar un desempeño positivo, no a los niveles de doble dígito que habíamos tenido históricamente, pero sí para mantenernos en alza.



¿Cómo va la región para la multinacional?



Estamos en la región que comprende Suramérica y Centroamérica, con excepción de Brasil y México, que son dos unidades operativas que no están ahí. Esta es una región con mucho desarrollo para PepsiCo.



A la compañía le sigue yendo muy bien. Estamos generando aproximadamente 66.000 millones de dólares en ingresos netos en el 2016, no solamente desde el lado de alimentos sino con bebidas, a nivel global.



¿Cómo ha visto la evolución de los canales?



Seguimos apoyando el comercio, tanto al canal tradicional como a los grandes supermercados. En el caso de la tienda se busca tener una selección de marcas menores y que les llegue con mayor rotación para que los desembolsos que hacen los clientes hacia los productos y las innovaciones no restrinjan su capacidad de ingreso. En el caso de los supermercados, la oferta es muy grande.



¿Cómo se adaptan a los formatos como el de D1?



Por los formatos de D1 y de Justo & Bueno nuestra presencia es muy limitada. Tenemos una o dos referencias de producto, pero no es nuestra apuesta. El interés universal de este tipo de comercio es desarrollar su marca propia.



¿Qué han hecho en innovación?

​

El consumidor colombiano sigue siendo muy fuerte en buscar innovación, sin importar el momento económico en que esté el país. Este año hemos hecho lanzamientos muy importantes. La innovación está arriba del 10% del mix de ventas.



Si un tendero tiene un portafolio sobre el cual debe desembolsar, hacerlo sobre una innovación es una decisión trascendental. Entonces hay que mostrarles a ellos y a las cadenas que tiene fuerza para sus negocios.



¿Qué novedad tiene el portafolio?

​

‘De Todito Mañanita’ para nosotros ha sido un éxito, por que le da al consumidor la posibilidad de estar presente en el desayuno y en la media mañana de una manera distinta (es una mezcla de pasabocas horneados con queso: rosquitas, pandebono y pandeyuca).



Sobre la plataforma de galletas, la marca Chokis sigue creciendo gracias a que al consumidor le gustó ver en esta presentación las bolitas de chocolates que todos conocimos. Tuvimos también una campaña muy bonita de la marca Margarita, con sonrisas, al lado de la presentación de dos sabores en ediciones limitadas y especiales: maracuyá y mandarina. Y en este momento estamos introduciendo otros sobre la plataforma de Natuchips, que el cliente encontrará en los anaqueles, en unos días. Va a ser una experiencia muy linda sobre esa marca orgullosamente colombiana y va de las manos de nuestros cultivadores del campo a los consumidores. También vamos a ver cosas novedosas sobre Quaker.



