Pérdidas de la ETB no afectarán el precio de su acción

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) reportó pérdidas durante el primer semestre por 113.000 millones de pesos, a pesar de haber aumentado su participación en el mercado de internet por fibra óptica en 75%, hasta llegar a 248.000 usuarios. También reportó crecimientos de 41% en el número de clientes en telefonía móvil y de 48% en servicios de televisión.



Para Orlando Santiago, analista de la firma Fénix Valor, estos resultados no generan sorpresa, por lo que no se espera que afecte el valor de la acción en el mercado.



“La ETB en los tres últimos años ha mostrado una destrucción de valor muy fuerte.

El valor de la acción en el mercado ha caído desde 970 hasta 530 pesos​, las pérdidas se están llevando cerca de 12% del patrimonio”, indicó Santiago.



Agregó que “el mercado juzga la acción en función a una posible venta por parte del Distrito, pero no por eso la acción debe valer más al actual. De no ser por la expectativa de venta, la acción estaría muy por debajo de 350 pesos. Estos resultados no son sorpresa, está marcando pérdidas similares a las de periodos superiores”.



MÁS CIFRAS DE LA COMPAÑÍA



Los ingresos operacionales reportados por la ETB para la primera mitad del año alcanzaron los 743.820 millones de pesos. Su EBITDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones) se ubicó en 263.000 millones de pesos, 48% más que en el primer semestre del año pasado.



La empresa atribuyó estos resultados, en parte importante, a una reducción en los costos y gastos por el orden de 17%, pues estos pasaron de 554.000 millones de pesos en el primer semestre de 2016 a 459.000 millones de pesos en la primera mitad de este año.



El presidente de la ETB, Jorge Castellanos, aseguró que desde 2016 ha emprendido acciones tendientes al crecimiento de la compañía de la mano con la renovación y mejoramiento del servicio que se presta a sus clientes. “En ETB estamos cambiando, con resultados que impactarán mucho más en el segundo semestre. Es parte del proceso de transformación de la compañía que también se ha reflejado positivamente en nuestras ventas”, explicó.