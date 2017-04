Pese a negativa en el Congreso, Uber y Cabify seguirían operando en Colombia

Después de que en una audiencia pública, que se dio en el congreso esta semana, archivaran definitivamente una ley que buscaba regular la prestación del servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas, los voceros de Uber y Cabify afirmaron que seguirían trabajando para que su operación sea regulada.



“Por tres años hemos acudido a todas las vías institucionales con el Gobierno Nacional y el Congreso para que la voz de los ciudadanos sea escuchada en igualdad de condiciones a la de grupos de presión que buscan mantener el statu quo”, dijeron los voceros de Uber Colombia después de que se conociera la decisión del legislativo.



Por su parte, Cabify afirma que ese es solo la punta del iceberg de una situación que el Gobierno no ha podido reglamentar. “La regulación en Colombia no avanza al mismo ritmo que la tecnología. Estamos preocupados sobre el tema porque vemos que no hay una voluntad política ni del Gobierno ni de la mayoría del Congreso para sacar una regulación que incluya las nuevas modalidades de transporte”, le dijo a Portafolio Camilo Sarasti, director General de Cabify Colombia.



De acuerdo con el directivo, además del proyecto de ley que se archivó definitivamente, no ha habido tampoco voluntad por parte de las otras ramas del poder, como la Corte Constitucional, que hace casi dos meses se pronunció ante la problemática dándole un plazo de seis meses al Gobierno para que regule nuevas modalidades de transporte, mediadas por la tecnología.



Paralelo a ese plazo, ya está en curso ante el Tribunal de Cundinamarca una demanda interpuesta por el Ministerio de Transporte en contra de Uber, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Agencia Nacional del Espectro (ANE), que se espera que se anuncie algún avance en los próximos días.



Mientras la situación se resuelve, ambas plataformas concuerdan en que seguirán operando en el país y aclaran, que no será en condición de ilegales. “No hay ninguna sentencia por parte de ningún tribunal en Colombia que declare que somos ilegales. Lo que buscamos son reglas de juego claras para que operemos en igualdad de condiciones”, indica Sarasti, quien agrega que harán todo lo posible para que el servicio de transporte, basado en la economía colaborativa, pueda ser regulado en el país.



María Camila González

Marola @eltiempo.com