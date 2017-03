Una de las compañías más recordadas de tecnología e iluminación, Philips, le está apostando al sector de salud y, desde este año, está pensando en Colombia como un país prioritario para sus negocios en ese campo.



Incluso ese fue el segmento que más creció, pues según sus estados financieros del 2016, el negocio de salud personal facturó un 5% más, mientras el área de diagnósticos elevó un 3% sus ingresos.



En entrevista con Portafolio, Daniel Mazón, director General para América Latina de Philips Healthcare, habla sobre las metas que tienen en el país para triplicar sus alianzas comerciales y las oportunidades que ven en el sistema colombiano de salud.



¿Cuál es la mayor apuesta de Philips, los electrodomésticos o la salud?



Philips es una empresa que tiene 125 años de existencia y que ha venido reiventándose. Mucha gente reconoce a Philips por el lado de los electrodomésticos y no sabe que ha pasado por una transformación muy grande en los últimos cinco años en donde la empresa pasó a ser una compañía dedicada a la salud.



¿Cuál es la importancia de Colombia para la empresa?



Nosotros actuamos en el mundo entero y América Latina es fundamental para la organización porque hemos tenido buenos resultados. Y Colombia hace parte de los cinco países en los que tenemos una atención especial y una presencia con oficinas directas, con un canal de ventas de servicio, de distribución, etcétera.



¿Cuánto han invertido en Colombia?



Todos los años traemos al país la última tecnología que Philips tiene en el área médica de diagnóstico por imagen, en el área de monitores, etc.



Es un mercado muy importante para nosotros. De hecho estos días estuvimos con todos los ejecutivos de Philips en el área de salud, y escogimos a Colombia con un foco específico porque queremos crecer y ser aumentar nuestra participación en esa área.



¿Cuáles son sus metas de crecimiento en el país?



En la transformación, al volverse una empresa enfocada en el área de salud, Philips pasa a tener una participación más grande. Y la idea es que el foco no sean las enfermedades específicas, sino apuntarle a toda la cadena, que vaya desde la prevención y el tratamiento de la enfermedad. De ahí se abren las oportunidades y con eso, queremos triplicar las negociaciones en las Alianzas Público Privada.



¿Por qué quieren hacer este tipo de Alianzas?



Porque buscamos acuerdos en los que nos sentamos con el sector público para analizar las demandas y las necesidades que existen. Nosotros, con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, llegamos a un gobierno, a un estado y les proponemos hacer una licitación donde todos tienen participación y en donde podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Colombia está pasando por una crisis de la salud y hay poco presupuesto. ¿Eso ha sido un obstáculo para ustedes?



Esa situación no es única de Colombia. Y en ese sentido, los costos se tienen que reducir. Entonces cuando hay situaciones de bajo presupuesto o consolidaciones que se están dando en el mercado, ahí es donde entra una empresa con una estrategia como la de Philips en la que somos conscientes de que es necesario la reducción de costos del sistema de salud. Y nuestro papel ahí es crucial. De hecho, ya tenemos negociaciones con diferentes instituciones hoy en Colombia y en América Latina.



¿Con qué entidades y con qué otros países han hecho este tipo de alianzas?



Por ejemplo en Brasil, hicimos un acuerdo con el Gobierno del Estado de Bahía. Se trata de 10 hospitales con los que contratamos varios años y entramos con el conocimiento que tiene Philips, sus equipos y un acompañamiento continúo a las máquinas y al establecimiento de salud. Y con eso, se atendieron más de 183.000 exámenes en solo año. Cosa que no hubiese posible sin nuestros servicios.



¿Y cuáles son sus metas en Colombia para este año?



Nuestro objetivo es estar al lado de las instituciones de Gobierno. Estamos buscando las oportunidades para tratar de aumentar el acceso a la población. Para eso se necesita productividad, volumen y calidad de servicio.





TASY, UNA SOLUCIÓN HOSPITALARIA



Philips Healtcare lanzó hace poco una solución para la gestión hospitalaria, Tasy, en la que los operadores de salud tienen la posibilidad de tener una visión global de las operaciones y actividades estratégicas.



Es un sistema único completamente integrado, robusto y basado en las reglas del negocio hospitalario.



La internacionalización de Tasy inició en 2013 con la implementación en México y continúa abriendo mercado en otros países de Latinoamérica, entre esos Colombia.

En el 2016 Philips inauguró un nuevo Centro de Excelencia en Tecnología en Brasil para estimular la creatividad y la innovación. La sede de Blumenau se especializa en el desarrollo de aplicaciones y tecnología de la información para el mercado de salud.



María Camila González

marola@eltiempo.com