Pig.gi niega haber compartido datos de colombianos con Cambridge Analytica

Los administradores de una aplicación de celular bloqueada por Colombia dijeron este jueves que no compartieron datos de los usuarios del país con Cambridge Analytica, la consultora acusada de violar la privacidad de los usuarios de Facebook para influir en las elecciones en Gran Bretaña y Estados Unidos.



Colombia, que celebrará elecciones presidenciales en mayo, bloqueó el miércoles el acceso a la aplicación Pig.gi, que ofrece a los usuarios recargas gratuitas a cambio de recibir anuncios y completar encuestas. La aplicación tiene más de un millón de descargas combinadas en Colombia y México.



La Superintendencia de Industria y Comercio precisó que la aplicación podría estar conectada con Cambridge Analytica, acusada por un denunciante de acceder de manera indebida a datos dirigidos a los votantes estadounidenses y británicos. Un representante de los administradores de la aplicación dijo a 'Reuters' en un correo electrónico que Pig.gi no tenía una relación con la consultora en el país andino, y que no ha compartido ningún dato obtenido de las encuestas de usuarios colombianos con Cambridge.



La aplicación cortó vínculos con Cambridge Analytica en México luego del escándalo sobre la privacidad de datos, diciendo que había compartido los resultados de dos encuestas electorales de usuarios mexicanos con la consultora y otros socios. Pig.gi dijo que aún no había sido informado de la prohibición por parte del regulador colombiano.



"Los usuarios de Pig.gi tienen la opción de compartir sus opiniones de forma consensuada a cambio de monedas de conectividad a internet. Sus opiniones son siempre anónimas antes de ser enviadas, de acuerdo con la ley colombiana y mexicana", dijo la aplicación en un comunicado publicado en su página de Facebook.



Por su parte, la Superintendencia colombiana dijo que haría un comentario cuando la investigación haya concluido.



Facebook Inc dijo el miércoles que pondría fin a sus asociaciones con varios grandes corredores de datos que ayudan a los anunciantes a apuntar a las personas en la red social. La compañía dice que la información de aproximadamente 50 millones de usuarios terminó en manos de Cambridge Analytica.



Esta última ha negado que los datos de Facebook se hayan usado para ayudar a construir perfiles sobre los votantes estadounidenses y para generar apoyos a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



