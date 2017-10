Pilotos proponen nuevo tribunal de arbitramento

Alejados de toda contienda legal, por ahora, los pilotos sindicalizados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) propusieron disolver el actual tribunal de arbitramento y formar uno nuevo.



(Lea: Abogados laboristas recomiendan a Avianca y pilotos volver a negociar)

La iniciativa fue comunicada por el capitán Jaime Hernández, presidente de Acdac, quien aseguró que –en el concepto del sindicato– la convocatoria a dicho organismo ahora sí sería legítima, teniendo en cuenta que ya existe un fallo judicial medianamente en firme y que está a la espera de una segunda instancia.



(Lea: María del Carmen Chaín declinó ser árbitro en conflicto Acdac -Avianca)



“El domingo nos reunimos con la ministra de Trabajo (Griselda Restrepo) y allí le dijimos que estamos dispuesta a volar otra vez, en la medida que Avianca vuelva a negociar, pero esto con un acta de no retaliación por parte de la empresa. Para esto, teniendo presente que hay un pliego pendiente, lo ideal sería que Avianca y Acdac le pidieran al Mintrabajo un tribunal de arbitramento diferente al que está convocado”, explicó Hernández.



Además, indicó que, hasta ahora, no han tenido respuesta a esta proposición por parte de la aerolínea.



Sobre esto, Germán Efromovich, presidente de la junta directiva de Avianca Holdings, aseguró no tener comentarios, pero aclaró que continuarán con los procedimientos judiciales como lo dicta la ley.



A su turno, el capitán aseguró que, en caso de que se pueda llegar a este tribunal de arbitramento alternativo y de que se firmen las actas de que Avianca no tomará acciones contra los pilotos sindicalizados, los aviadores volverían a trabajar mientras los árbitros dirimen.



De otro lado, el presidente de Acdac aseguró que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá sienta un precedente peligroso para las negociaciones de trabajadores con patronos, de modo que “los pactos colectivos deberían eliminarse de una vez por todas”, concluyó Hernández.



Ahora, tanto los aviadores como Avianca están a la espera del fallo, en segunda instancia, de la demanda de ilegalidad del paro, que comenzará a estudiar la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.