Por caso ‘Panamá Papers’ capturan a la representante legal de Efecty

Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty y directiva de Servientrega, fue una de las primeras personas capturadas en Colombia por el caso conocido como los "Panama Papers". De acuerdo con ola Fiscalía General de la Nación, Guerrero deberá responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



(Lea: Cerca de 1.200 firmas nacionales vinculadas con los 'Papeles de Panamá' son investigadas)



Fue el fiscal delegado para las Finanzas Criminales, Andrés Jiménez, quien anunció la captura de Guerrero y de otras tres personas.



(Lea: Colombianos solo han reportado US$ 10.000 millones que tienen en Panamá)

También se informó de la captura de Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, quien responderá por falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.



Dentro de los capturados también figuran Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty y Circulante, y Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A., requeridos por las autoridades por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir. Guavita además es sindicada de lavado de activos.



Informó la Fiscalía que "la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior".



El comunicado del ente acusador señala que en sus labores investigativas, se pudo comprobar que "las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca", que firmaron contratos con compañías colombianas por servicios que nunca fueron realizados, pero que a pesar de ello las facturas falsas correspondientes si fueron pagadas.



"Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada", informó la Fiscalía. Jiménez, el fiscal delegado para las Finanzas Criminales, reveló que "una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes", con lo que se ocultaba el destino real de los recursos de los clientes de Mossack.



El ente investigador confirmó que son por lo menos 14 las compañías colombianas que participaron del entramado creado por Mossack para mover los recursos con el fin de hacerlos difíciles de rastrear y fabricando un velo de legalidad de dicha actividad. Todo esto habría ocurrido con "el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales", indicó la Fiscalía.



En un comunicado, difundido en su cuenta de Twitter Jesús Guerrero, fundador de Servientrega, señaló que lamenta el hecho, pero aclaró que no tiene comunicación con su hermana desde hace algunos años por "divergencias en el manejo de la empresa".