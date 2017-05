Por caso Reficar, Ecopetrol incumple con bolsa de Nueva York

Los dolores de cabeza para Ecopetrol por el escándalo en los sobrecostos de Reficar no paran, y ya están teniendo repercusiones para la petrolera colombiana en el mercado bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York.



(Lea: Planes de incentivos y altos sueldos, algunos de los polémicos costos de Reficar)



El pasado martes, a altas hora de la noche, la citada empresa le anunció al mercado, así como a sus grupos de interés, que no podía presentar su informe anual 2016 bajo la forma 20-F, el cual estaba estimado para su entrega precisamente ese martes 16 de mayo, fecha en la que finalizaba la prórroga de 15 días que obtuvo ante la Securities and Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos, luego de presentar el formulario 12b-25.



(Lea: 'Error en cálculo inicial encareció obras en Reficar')



Aunque voceros de Ecopetrol le indicaron a Portafolio que no se pronunciarían sobre este tema, y que la información concerniente a esta prórroga estaba contenida en un comunicado que dio a conocer a través de Información Relevante de la Superintendencia Financiera, este diario estableció la causa.



(Lea: Contraloría abre juicio fiscal a Reficar por $17 billones de pesos)



LAS RAZONES



El Formulario 20-F, es un formato que presentan las compañías inscritas en bolsa (NYSE) ante las autoridades de Estados Unidos.



Portafolio estableció que Ecopetrol si va a presentar este documento, pero no en el corto plazo, ya que quien fue el Revisor Fiscal de la petrolera entre los años 2013 y 2015 (Price Waterhouse Coopers -PwC-), solicitó no solo la prórroga inicial de los 15 días, sino que también acudió a una segunda, pero esta vez sin fecha de plazo establecida.



La principal razón que llevó a esta firma auditora ante las autoridades de los Estados Unidos a solicitar un tiempo adicional, es para analizar sus implicaciones en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre las primeras decisiones en el caso Reficar, en el que aún no se han imputado cargos.



Portafolio trató de comunicarse con Gustavo Dreispiel, presidente de PwC Colombia, para que explicara en detalle la decisión de la firma auditora para solictar por segunda vez una prórroga ante la SEC.



Sin embargo, se pudo establecer, con fuentes del sector petrolero y bursátil, que la decisión de PwC es para esperar a conocer cuales son las acusaciones que haga la Fiscalía General en el caso de Reficar y en donde la citada auditora prestó sus servicios como Revisora Fiscal.



“A raíz del anuncio de la Fiscalía, el revisor fiscal de la compañía para 2014 y 2015 ha manifestado que no está listo para aprobar el uso de opinión para la publicación de la forma 20-F, y consecuentemente continuará monitoreando el progreso de la investigación contratada por el comité de auditoría”, señala el comunicado de Ecopetrol.



Una fuente consultada por este diario y que pidió reserva de su nombre, afirma que “es una medida de sana diligencia, ya que el revisor fiscal decide esperar a conocer cuales son las acusaciones que haga la Fiscalía en la imputación de cargos para aprobar la presentación del Formulario 20-F”.



IMPUTACIÓN DE CARGOS



Cabe recordar que el pasado jueves 27 de abril, el ente acusador, en cabeza del Fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció las primeras decisiones por el escándalo de la refinería, donde se identificó un peculado por más de $610.000 millones, y en el que uno de los llamados a imputación de cargos, como lo indica el boletín de la Fiscalía, es Carlos Alberto Lloreda Silva, quien se desempeñó como revisor fiscal para Reficar, y quien es socio de PwC Colombia.



Aunque la Fiscalía no ha hecho formal la imputación de cargos, procedimiento que está programada en una audiencia de diligencia el próximo 7 de junio. Las conductas tipificadas incluyen interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.



Para la Fiscalía, los delitos que se cometieron por el caso Reficar fue contra la administración pública, la fe pública y el orden económico y social en la ejecución del megaproyecto.



AUDITORÍA INTERNA



Mientras PwC Colombia está a la espera de la decisión de la Fiscalía en cuanto a los cargos a imputar, y sigue su curso la solicitud de Arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) contra Chicago Bridge & Iron Company NV, CB&I (UK) Limited y CBI Colombia S.A. y en el que Reficar busca un reconocimiento de no menos de US$2.000 millones; la petrolera colombiana adelanta su tarea de auditoría interna.



Recientemente, la Junta Directiva de Ecopetrol, entre varios comités que conformó entre sus miembros creó el de Auditoría y Riesgos, cuya tarea es investigar y determinar con lujo de detalles que fue lo que realmente pasó con los costos en el proceso de modernización de Reficar.



“Como parte del proceso de debida diligencia de Ecopetrol, el Comité de Auditoría de la Junta Directiva contrato un estudio jurídico externo con una firma de abogados de Estados Unidos para que comience una investigación sobre los aspectos descritos en el anuncio de la Fiscalía...”, señala otro de los apartes de la nota de Ecopetrol.