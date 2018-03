Por falta de pollo, KFC cerró restaurantes en Reino Unido

La cadena de comida rápida KFC se vio obligada a cerrar más de 700 restaurantes esta semana en Reino Unido por la escasez de su producto estrella: el pollo.



En total, más de 700 locales, de los 900 que tiene en Reino Unido, permanecieron cerrados el lunes por la tarde, según la página web de la empresa estadounidense.



De acuerdo con la AFP, la cadena de restaurantes dijo este miércoles que cerca de 450 de sus 900 locales en el Reino Unido seguían cerrados por "problemas operativos".



Desde hace varios días, KFC ha tenido problemas con la empresa alemana de mensajería, DHL, con la que trabaja recientemente para la entrega de la materia prima.



"No queremos transigir sobre la calidad y por eso, en ausencia de entregas, algunos de nuestros restaurantes están cerrados y otros sólo proponen una parte del menú y en horarios reducidos", explica KFC en un comunicado.



En otro comunicado, DHL, pidió disculpas y admitió que tenía "problemas operacionales" y trabajaba "con KFC y sus socios para restablecer la situación".



El hecho ha generado indignación y hasta bromas en las redes sociales. "Así que @KFC se ha quedado sin pollo. Así empieza el apocalipsis", escribió @jonevans78.



Incluso, algunos de sus clientes han llamado a la policía debido a su molestia y desesperación. "Por favor, no nos escriban a nosotros por la crisis de KFC, no es un problema de la policía que su restaurante favorito no esté sirviendo el menú que usted desea", aseguró la autoridad.