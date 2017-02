Ante el anuncio de Avianca, surgen especulaciones con la situación financiera de la compañía y lo que se vendría para los próximos años.



(Avianca no abandonará sus orígenes, dice Efromovich).



Para resolver estas dudas, Hernán Rincón, el presidente de la Holding en Colombia, habló de los planes de la empresa, los motivos por los cuales eligieron a United, por qué decidieron integrarse con Avianca Brasil, y qué harían con la inyección de capital de hasta 200 millones de dólares.



(Lea: Avianca se decidió por United Arlines en su búsqueda de una alianza comercial).



Uno ve los informes financieros y hay un mensaje de que Avianca necesitaba este socio estratégico por un tema de liquidez. ¿Cómo manejar esa impresión?



Yo creo que ha habido una percepción equivocada de las cosas. Y lo voy a explicar con una anécdota. Hace casi once meses cuando estaba en Microsoft y ya estaba en las negociaciones para venir a Avianca, lo que me convenció era la idea de crear una aerolínea de clase mundial, líder de toda América Latina, eso me llevó a firmar el contrato y a aceptar.



Desde ese momento, empezamos a conversar y me alineé con la junta y vi que era un buen momento para buscar un socio estratégico de industria para Avianca, para responder a cambios del mercado, en ofrecimiento de frecuencias, de destinos, en lo que estaban haciendo en ese momento.



Ese es el origen, no es que Avianca estuviera en quiebra o que estuviera para la venta.

Fue un proceso de casi diez meses, y cuando uno busca uno un socio estratégico de largo plazo, por eso nos demoramos tanto y fuimos tan diligentes y eso concluyó este martes cuando la junta nos dio la autorización de entrar en detalle, a tratar de cerrar un acuerdo comercial y estratégico con United.



¿Por qué United?



Porque nos ofrecía muchos beneficios identificados. Y ahora viene lo más difícil: hacerlo realidad para poder firmar un acuerdo definitivo. ¿Hasta donde llegamos? La parte glamorosa son las ventas, a dónde volamos conjuntamente, a donde volamos más.

Y hay otra parte de atrás: cómo trabajamos juntos para mejorar nuestro mantenimiento de aviones, por ejemplo. En ese sentido, la alianza estratégica contiene todo lo que nosotros hacemos.



Sobre los pagos, Avianca tiene una deuda muy particular, pues solo está basada en sus aviones y todas las aerolíneas financiamos nuestro capital de trabajo que son los aviones y Avianca ha pagado puntualmente todas sus deudas, y por años hemos pagado entre 300 y 400 millones de dólares. Ese es nuestro modelo de negocio. La oportunidad ahora es capitalizar. Es apalancar mejor con United, si llegamos a un acuerdo, para crecer el negocio y seguir mejorando.



¿Cómo les fue en el año?



Los resultados del tercer trimestre de 2016 fueron excelentes. Y acabamos de publicar los resultados operacionales y tuvimos un crecimiento muy bueno en pasajeros, y en los ingresos por pasajeros tuvimos un repunte importantísimo en mercados internacionales. Por ejemplo, los viajes a Europa y de Estados Unidos están con ocupaciones del más del 90 por ciento. Y el mercado doméstico se ha consolidado muy bien. Estamos optimistas de que sigamos muy bien, ahora con esta nueva alianza.



¿Para qué los 200 millones de dólares de aumento de capital?



Son una intención de capitalización. Nos falta muchísimo trabajo, un trabajo riguroso, de aprobaciones de las autoridades, de los accionistas. Esta inversión de capital se está abriendo a todos los accionistas, a todo el que quiera contribuir puede hacerlo.



¿Ya está definido a qué porcentaje?



No, falta ese proceso. Anunciamos eso porque es material. No podíamos esperarnos porque era una intención declarada en la junta directiva por parte de Synergy. Por eso, le anunciamos al mercado inmediatamente. Aunque falta muchísimo trabajo, hubo un estimativo conservador y es que son 180 días para que lleguemos a cerrar esa inversión de capital.



¿Eso viene primero y después la integración de Avianca Brasil?



Primero es la capitalización. Paralelo a ello, las conversaciones con United y tan pronto cerremos esas dos cosas, tendremos que volver a llevar al directorio, y después de aprobado ya se tomará la decisión. Lo que se anunció fue la intención de Synergy, no la decisión de hacerlo. Pero lo hacemos porque Brasil es el mercado más grande y está despegando y es el momento más oportuno para hacerlo.



EL NUEVO ALIADO



El mercado bursátil de Colombia castigó el miércoles a las acciones de Avianca tras el anuncio de una alianza estratégica con United Airlines.

Junto con el anuncio,



Avianca reveló que su accionista controlador, Synergy, aprobó una capitalización de la compañía hasta por 200 millones de dólares, que estaría abierta para que todos los socios puedan participar.



Después de los anuncios, la acción preferencial de Avianca cerró el miércoles con caída de un 9,89 por ciento a 2.780 pesos en la bolsa colombiana, tras alcanzar a desvalorizarse hasta un 13,6 por ciento en el transcurso de la sesión.