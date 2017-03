“Resulta sorprendente que Mercadería Justo & Bueno esté denunciando penalmente a los dos testigos a quienes llamó, por su propia iniciativa, para dar un testimonio en el marco del proceso que iba a iniciar contra D1”, con esta frase, la empresa Koba, propietaria de los almacenes D1, inicia un comunicado de prensa en el que aclara cuál ha sido su posición frente a la denuncian penal que interpuso en su contra Mercadería Justo & Bueno.



(Lea: Se calienta la pugna entre D1 y Justo & Bueno).



Según D1, las declaraciones de estas personas se dieron en un proceso al cual D1 no fue convocado y en el que no tuvo ninguna participación, pues se trataba de una etapa previa a la presentación de la demanda.



“Koba D1 es respetuoso de las autoridades colombianas, y acudirá a ellas para demostrarle al país que no se ha incurrido en ninguna falta”, señala el comunicado, en un aparte.



Justo & Bueno, a través de la oficina del abogado Jaime Granados, radicó el 26 de enero de este año una denuncia penal contra dos empresarios que rindieron testimonio ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el caso que cursa contra D1.



Los empresarios a los que se refiere la denuncia son Bernardo Antonio Botero Rengifo, representante legal de Tecnologías Alimenticias (Tecnoal) y Andrés Peláez Posada, representantes legal de Tostaditos Susanita S.A.



(La otra batalla de D1 y Justo & Bueno se libra en el mercado).



Ambas compañías suministran y maquilan productos a varias cadenas de comercio.



“Hubo empresarios que, bajo la gravedad del juramento y en el marco de la investigación que se adelanta en la Superintendencia de Industria por la realización de actos de competencia desleal de Koba en contra de Mercadería –dueña de Justo & Bueno– , incurrieron en graves contradicciones cuando explicaron los motivos y las circunstancias por las que rehusaron desarrollar la relación comercial con nuestra empresa”, señala la denuncia de cursa por presunta comisión de los delitos de falso testimonio y fraude procesal.



JUSTO & BUENO RESPONDE



Según fuentes de la oficina del abogado Jaime Granados, los proveedores fueron llamados por Mercadería para rendir testimonio en el marco de unas pruebas extraprocesales que sirvieron de sustento para solicitar medidas cautelares -que nos fueron concedidas por la SIC - y para la demanda por competencia desleal.



De acuerdo con Justo & Buenos, los testigos se contradijeron en el marco de esas pruebas solicitadas por Mercaría.



HAY SUFICIENTE ESPACIO PARA TODOS



En el comunicado, D1 señaló, además, que el mercado colombiano es suficientemente amplio para que exista espacio para toda clase de competidores.



“La forma de ganarse la buena reputación y la aprobación de sus consumidores es mediante una oferta de productos de alta calidad a muy buenos precios, y no ventilando ante los medios diferencias y procesos judiciales que no han sido resueltos por las autoridades competentes”, indicó Koba.