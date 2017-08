El presidente de la ANI habría renunciado

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, habría renunciado ayer al cargo.



Portafolio conoció por una fuente (que prefirió quedar en el anonimato) que Andrade habría dejado su posición, debido a que a partir de mañana afrontaría uno de los capítulos más difíciles en su carrera profesional, cuando la Fiscalía le imputaría el delito de interés indebido en la celebración de contratos.



Este diario se intentó comunicar con el presidente de la ANI, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, funcionarios de dicha entidad, también consultados, aseguraron desconocer la decisión.



Es importante recordar que el caso de Andrade se movió este martes, cuando el ente investigador le adelantó la imputación un mes, argumentando que era urgente llevarlo a los estrados judiciales. Y es que la citación inicial estaba prevista para el 21 de septiembre próximo, pero fue reprogramada para mañana.



EL OCASO



Las razones de la Fiscalía para anticipar este proceso tienen que ver con que, supuestamente, el funcionario habría jugado un papel fundamental en la consecución de contratos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht.



Puntualmente, señalan a Andrade como el presunto autor intelectual de la adición del tramo Ocaña - Gamarra a la firma, la cual no se llevó a cabo como una licitación nueva, sino que se le dio también a Odebrecht, aspecto al cual el Gobierno le dio su aval, a través del Conpes 3817 del 2014, y por el cual también será llamado a interrogatorio buena parte de los ministros actuales y anteriores del presidente Juan Manuel Santos.



De hecho, en su momento, la ANI argumentó que esta adición garantizaba la conectividad de Norte de Santander con el centro del país y la costa Atlántica, pues se conectaría directamente con la troncal de la Ruta del Sol 2.



Incluso, el aval del Ejecutivo estuvo basado en que el agregado de dicho tramo se haría “sin la necesidad de fuentes de financiamiento de la Nación adicionales, toda vez que se utilizarán los recursos que habían sido aprobados previamente para las vigencias 2024 y 2025 por un valor de $311.394 millones”, reza el Conpes.



A renglón seguido, el documento relata que estos recursos “serán utilizados para financiar el mejoramiento de la vía Ocaña - Aguaclara - Gamarra y las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra”.



VINCULACIÓN A ODEBRECHT



Andrade ha negado cualquier conexión directa con la multinacional y asegura que no ha recibido dineros por el pago de sobornos que hizo la firma, pero uno de los actores vinculados a dicho proceso ha indicado que conocía de dichos movimientos irregulares.



Se trata del excongresista Otto Bula, quien aseguró en una indagatoria que: “Hay solamente un chat de (el Ñoño) Elías que dice que apure a los cariocas porque Luis Fernando Andrade le está cobrando”. Sin embargo, esta tesis quedaría desvirtuada, pues la Fiscalía no le imputaría cargos por esta razón, sino por supuestamente haber beneficiado a Odebrecht para que ganara la adición sin un proceso de licitación.