Préstamos de Amazon a comerciantes online cobran impulso

El negocio de préstamos de Amazon.com Inc. se está acelerando, lo que pone de relieve una nueva manera en que el minorista online gana dinero con el comercio electrónico más allá de la simple venta de productos en su tienda web.



En los últimos 12 meses la compañía emitió 1.000 millones de dólares en préstamos a los comerciantes que venden en su mercado. Amazon lanzó este negocio en 2011 y utiliza los datos de más de 2 millones de comerciantes para identificar a aquellos que considera solventes.



Las empresas de procesamiento de transacciones PayPal Holdings Inc. y Square Inc. ofrecen opciones de crédito similares usando datos de su negocio de pagos, creando nuevas opciones de financiamiento para los pequeños comerciantes que podrían tener problemas para obtener préstamos de los bancos.



Junto con esto, Amazon cobra a los comerciantes una comisión sobre las ventas. PayPal y Square también reciben comisiones por los pagos.



La idea del negocio de los préstamos es que es beneficioso ayudar a los clientes a crecer. La compañía también cobra a sus comerciantes por el almacenamiento en los depósitos de la empresa y los servicios de embalado y entrega.



El gigante del comercio electrónico con sede en Seattle ha prestado 3.000 millones de dólares a más de 20.000 pequeñas empresas de Estados Unidos, el Reino Unido y Japón.



PayPal informó en mayo que había emitido más de 3.000 millones de dólares en préstamos a más de 115.000 empresas de todo el mundo a través de su programa PayPal Working Capital lanzado en 2013.



Square dijo haber otorgado préstamos y adelantos de efectivo a comerciantes por más de 1.500 millones de dólares desde su lanzamiento en 2014, incluidos 251 millones de dólares en el primer trimestre.



Amazon utiliza algoritmos para identificar a los comerciantes con buen historial de ventas, a quienes se les ofrecen préstamos que oscilan entre 1.000 dólares y 750.000 dólares pagaderos en un año.



Aquellos que toman préstamos reembolsan a la compañía a través de las ventas realizadas en el sitio. Los comerciantes a menudo utilizan los préstamos para comprar más existencias y ampliar su negocio con nuevos productos, dijo Peeyush Nahar, vicepresidente de mercado de Amazon.



La empresa no reveló cuales son las tasas de interés de sus préstamos, pero dijo que son más bajas que las de las tarjetas de crédito y los adelantos en efectivo que de lo contrario usarían los comerciantes.