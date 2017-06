'Prestasalud podría echarse para atrás en la compra de Cafesalud'

La agente especial para la liquidación de Saludcoop, Ángela María Echeverri, confirmó que la firma de la compraventa de la EPS Cafesalud con el consorcio que la adquirió, Prestasalud, y que debería efectuarse el próximo lunes, queda suspendida por el momento.



La funcionaria le explicó a Portafolio los alcances y consecuencias de la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca:



¿Ya se notificó de la medida del Tribunal de Cundinamarca?



Ya nos radicaron la medida de suspensión de la venta de Cafesalud (este viernes). Como consecuencia, acatamos la medida y la observamos en toda su integridad. Esta es una suspensión provisional y nos dan un término (cinco días hábiles) para que anexemos los documentos y pruebas correspondientes, lo cual haremos en forma inmediata.



¿Está segura de que la subasta se hizo correctamente?



Tengo la conciencia tranquila y la esperanza de que se entienda cuál ha sido el fin del proceso. Creemos que todo se ha hecho con transparencia, con dos fines fundamentales como dijimos desde el principio: el primero era encontrar un operador idóneo. Con el grupo de empalme se venía trabajando entre las dos entidades para buscar abrir la red, mejorar la prestación del servicio, ver como se acaban las represas que hay en procedimientos y en medicamentos. Lo segundo era maximizar el valor, con el fin de que todos los acreedores obtengan un recurso, es decir los 1,45 billones en que se hizo la venta, para pagarles. Quien paga es Cafesalud y de resultar algún remanente, va para la liquidación de Saludcoop, porque es el accionista mayoritario.



Acá hay que entender que la propuesta de Prestasalud estuvo por encima del avalúo, mientras que el otro oferente no cumplió los requisitos, porque ofreció 50% menos del valor avaluado.



¿Qué hay detrás de todo esto?



Me preocupa porque veo que hay gente de pronto con interés de que la venta fracase, no sé si cuando nos levanten la media el comprador seguirá interesado. También me inquieta ver cuántos usuarios se hayan ido, que el activo se deteriore porque esto ha generado inseguridad y pánico en los usuarios. Nadie se beneficia con esta media, y los más perjudicados son los mismos usuarios.



¿Prestasalud podría echarse atrás?



Sí, podría en un momento determinado, si el activo se deteriora significativamente, manifestar que han cambiado las condiciones de la venta.



La verdad, no hemos alcanzado a firmar la promesa de compra-venta. Estos negocios están supeditados a otros requisitos como la autorización de la Superintendencia de Salud para el funcionamiento, y la certificación de la Superindustria acerca de que no viola las normas sobre libre competencia. Pero este es un factor externo con el que no contábamos. Le vamos a pedir al Tribunal que levante la medida y le vamos a fundamentar nuestros argumentos para que pueda proceder en derecho y justicia, que es lo que esperamos.



Espero es que el Tribunal y la Procuraduría miren los documentos, los estudie y puedan llegar a la misma conclusión a la que llegué yo, en el sentido de que se trata de un muy buen operador y que fue un excelente precio.





¿Ya ha hablado con Prestasalud?



Sí, y ellos manifiestan que su interés es seguir trabajando en el mejoramiento de la prestación del servicio; dicen que continúan en el proceso y que están a la expectativa de lo que se decida.



¿El empalme seguirá?



el empalme hay que seguirlo haciendo; es mucho trabajo, no es cosa de uno o dos días. La verdad, se está buscando la forma de perfilar cómo va a ser el servicio. Ellos están muy ilusionados de que los usuarios van a sentir la mejora con el cambio, y están haciendo todo lo posible para que eso se dé, para que a nadie se le niegue el servicio.