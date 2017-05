Prestasalud: su clave, compartir el riesgo en red

El consorcio Prestasalud le entregó el miércoles tres propuestas a Saludcoop en Liquidación, ofreciendo comprar tanto la operación del régimen contributivo como la del subsidiado de Cafesalud, así como Esimed, y pujaría luego por las clínicas que saldrán a la venta para reunir dinero con el cual pagarles a los acreedores de Saludcoop.



Jorge Gómez, vocero del conglomerado, asegura que tienen con qué apalancar las inversiones que se vendrían.



Ustedes saben de atención, pero ¿qué experiencia tienen en aseguramiento?



Hay un concepto errado sobre el aseguramiento. Este no consiste en tener una estructura administrativa para recibir copagos, primas y las UPC (Unidad de Pago por Capitación), ni en tener un software para hacer los recaudos y recobros al Fosyga, sino en la gestión del riesgo en salud de la población, y si alguien hay experto en eso somos los prestadores.



¿Hoy qué es Prestasalud?



Es un consorcio que aglutina a cerca de 180 IPS con experticia y experiencia en prestación de servicios, que además están en todos los niveles de complejidad.



¿Por qué se crean?



Yo lideré ese proceso al saber que iban a liquidar y a vender otra EPS. Por temas jurídicos y de tiempo para las autorizaciones solo nos pudimos unir 8 grupos que representan cerca de 180 IPS, pero hay otras dispuestas a participar accionariamente o poniendo recursos para la nueva empresa que se forme. Junto con otros sumamos $1,8 billones de acreencias con Cafesalud y más con Saludcoop; nuestra idea se funda en invertir y apoyar al sistema capitalizando parte de esas acreencias y adicionalmente con recursos frescos.



¿Tienen músculo financiero suficiente?



Claro, porque sino, no hubiéramos podido firmar la póliza de seriedad de la oferta.



¿Qué oportunidades ven?



Por ejemplo, Cafesalud tiene un costo médico que sobrepasa el 110%, debido a que ha perdido credibilidad y no tiene una red de prestación. Entonces, los actores nos vamos a alinear en un proceso de riesgo compartido que reduce costos en la prestación, en la intermediación, y costos financieros y transaccionales. Y si además se obtienen mejores condiciones de contratación y con prestadores con indicadores de calidad superior, al final va a haber otros ahorros.



¿Y amenazas?



La principal es de orden reputacional, porque al negar muchas veces la atención los usuarios se van.



¿Cuántos afiliados se han retirado?



Cafesalud tenía cerca de 6,5 millones y hoy creemos que son alrededor de 5,8 millones.



¿Pujarían luego por las clínicas?



Es muy probable que a Esimed le interese pujar por la clínicas donde actualmente esté funcionando, y tenemos recursos aprobados para esto en fondos extranjeros para participar.



¿Qué inversión tendrían que hacer?



No puedo hablar de la oferta que hicimos porque hay acuerdo de confidencialidad, pero por ejemplo en adecuación de infraestructura, habilitación y actualización tecnológica, se acerca a los 100 millones de dólares.



¿Lo inquietan los contratos de Cafesalud?



Básicamente hay un par, que son de largo plazo con Epsifarma y con la Corporación Saludcoop (dueña de las clínicas donde funciona Esimed). Otros los hemos discutido y nuestro deseo es que no pasen a la nueva compañía.



¿En cuánto tiempo cree que pueden ser rentables?



Creo que podemos bajar el costo médico muy rápido, porque hay un acuerdo de los consorciados y un preacuerdo con la red para prestar servicios en condiciones de mercado, lo cual facilitaría bajar cerca del 15 a 20% en los contratos.