‘Proactivos y cazadores de valor, ese es nuestro ADN’

“El 2016 generó incertidumbre y este año me atrevería a decir que no habrá mayor diferencia”. Así definió Ricardo Wills, gerente general de Cumbria Holdings, el entorno en el que se moverá la economía del país y, en consecuencia, el sector en el que la compañía tiene más participación: el inmobiliario.



Para el directivo, el 2017 comienza de la misma manera. “Con la reforma tributaria el efecto real no se sabe, pero se prevé su impacto; por ejemplo, el aumento del IVA tendrá una consecuencia en las inversiones”.



Wills también considera que la paz es algo asimilado internamente, pero clave –sobre todo– para atraer capital extranjero. En medio de la expectativa, afirma que la clave empresarial está en ser proactivos y cazadores de valor. “Ese, precisamente, es nuestro ADN”, dijo el directivo, quien habló de este y otros temas.



¿Cómo los ha afectado la situación macroeconómica?



La caída del precio del petróleo afectó; allí había mucha inversión y el efecto cascada fue inevitable, pues la cadena la componían proveedores y subsectores que dependían de este. Ese, quizás, ha sido uno de los temas de más impacto.



Hablemos del sector inmobiliario. A pesar del alza del IVA, el segmento de la vivienda de interés social (VIS) ganó en la tributaria…



Sí. No eliminar exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de vivienda de interés social (VIS) fue una ganancia, pues no tenía sentido promover una política social y gravarla.



A propósito, ¿cómo va la incursión en VIS?



Estamos por lanzar un proyecto en Tocancipá (Cundinamarca), que tendrá 500 viviendas y tres etapas. El mercado VIS ofrece algo bueno: comercialmente tiene la gestión asegurada, se vende fácil y los precios están regulados. Sin embargo, lo malo es la consecución de tierras y habilitarla, es algo complejo.



Bogotá ha estado difícil para la construcción. ¿Cree que este año mejorará y será menor la actividad en los municipios aledaños?



Sí, porque hay institucionalidad. Si la ciudad la ofrece, para qué correr riesgos en los municipios. En la capital se ha podido acceder a algunos lotes y hay certidumbre jurídica.



Hablemos de otros frentes que atiende la compañía…



Están Cumbria Constructora y Promotora Caledonia; de esta última Cumbria Holdings es socio con Oikos y Ambientti. Nos unimos para abordar proyectos que solos no podríamos desarrollar; de hecho, hoy tenemos dos en Ricaurte (Cundinamarca): Cabo Verde, que es vivienda campestre para estrato medio y $ 300.000 millones en ventas, y Bahía Solero, también campestre para estratos medio-bajo y medio, y $ 400.000 millones en ventas. A estos hay que sumarle el proyecto de VIS en Bogotá.



Pero ustedes también lanzaron el año pasado Cumbria Inmobilia...



Cumbria Inmobilia es una marca de Cumbia Holdings; es la apuesta estratégica del grupo por crecer su división inmobiliaria con gestión independiente del resto del grupo, la cual cuenta con bodegas y locales comerciales para grandes formatos.



Tenemos empresas de servicios logísticos, farmacéuticas, archivos y lubricantes, entre otros, en lo que respecta a inmuebles industriales.



¿Todo esto es una manera de diversificar los negocios para tener más campo de acción en caso de que alguno esté mal?



No sé si identificarlo como diversificación, pero lo cierto es que si vivienda va bien y logística no, mitigamos el riesgo. Cada uno de nuestros negocios ha sido una integración hacia adelante o hacia abajo. Me explico: desarrollamos en algún momento banco de tierras, predios y fincas (para agricultura y ganado); es decir, nos convertimos en constructores porque teníamos la tierra.



Luego, nos empezaron a quedar inmuebles y abrimos la línea inmobiliaria.

Posteriormente, llegaron las bodegas y abrimos el área logística. Cada momento nos ha dado la posibilidad de evolucionar.



PROVEEDORES DE ALMACENAMIENTO, NUEVOS NEGOCIOS



Cumbria Holdings ya está incursionando en dos negocios. Según Ricardo Wills, gerente de la compañía, “con la firma Vigía Plus cerramos contrato con Jerónimo Martins para ser proveedor de almacenamiento en frío con el desarrollo, en Funza, de más de 5.000 metros cuadrados de infraestructura”. El directivo también reveló que la segunda incursión tiene que ver con tecnología. En asocio con una compañía proveedora de piedras y mármoles se está consolidando una plataforma de licitaciones en línea para el sector de la construcción. “Vale recordar que en manos de los residentes de compras de ambiciosos proyectos hay mucho capital y, por eso, lo que queremos ofrecer es un sitio especializado para que las constructoras monten licitaciones de lo que van a hacer. La idea es que la plataforma filtre los datos de los proveedores idóneos y monte los pliegos.

Así hay más acceso a mas oferentes y, de paso, se eliminan relaciones que puedan generar falta de transparencia al comprar”, enfatizó Wills.



En Twitter: GabrielFlorezG