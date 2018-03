Problemas técnicos tienen en tierra a aviones Boeing 787

Algunos de los motores de los aviones Boeing 787 están presentando complicaciones, lo que ha hecho que varias aerolíneas como Avianca y Latam Airlines tengan que someterlos a mantenimiento.



En el caso de Avianca, la aerolínea tiene 12 aviones en tierra por cuenta de los estragos operacionales que ha dejado el paro de pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), de los cuales cuatro son Boeing 787 y están en tierra para recibir mantenimiento.



Según explicó Hernán Rincón, CEO de Avianca Holdings, en un entrevista en días pasados con este diario, ese es un inconveniente que viene afectando a aerolíneas de todo el mundo. “Hay unos problemas técnicos de los motores Rolls Royce a nivel mundial, que ha afectado nuestra flota Boeing 787. Son problemas identificados, trabajados, y reportados y nosotros hemos tenido solo un incidente de falla. Hemos venido trabajando con la compañía y hemos tenido que enviar los motores a la compañía y luego nos los devuelven. Es un proceso de mucho tiempo y eso implica, en la práctica, varios 787 en tierra mientras arreglan los motores”, dijo Rincón. Según explicó la compañía, las dificultades con dichas aeronaves no han representado un impacto tan significativo en la operación.



En el caso de Latam Airlines, aunque la aerolínea no tiene en su filial de Colombia los Boeing 787, si los tiene con la de Chile, en donde han tenido que dejar los aviones en tierra.



Incluso, Santiago Álvares, director ejecutivo de Latam Airlines para Colombia, dijo en una entrevista a Portafolio que en su flota total, la compañía tiene cuatro aviones parados por cuenta de ese problema.



De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la afectación en Colombia no ha sido tan grande, debido a que no hay tantos Boeing 787.



Pero la situación en otros países del mundo sí ha significado un impacto mayor en la operación aérea. Por ejemplo, Air Europa, a comienzos de febrero, tuvo que dejar en tierra temporalmente una de esas aeronaves, pues había un desgaste excesivo en una de las partes del avión y que tenía que ver con el desempeño del motor.



Incluso, a comienzos del 2016, las autoridades de Estados Unidos le ordenaron a Boeing reparar a los 787, que habían afectado hasta ese momento, al menos 43 aeronaves estadounidenses. El problema, que involucra a los motores que fabrica Rolls Royce para esos aviones, también está relacionado con los que hace General Electric y que han presentado algunas fallas en los últimos dos años.



Al respecto, Rolls Royce dijo en días pasados, por cuenta de otro incidente ocurrido con Air New Zealand, que ya está trabajando con la aerolínea para minimizar las afectaciones y reparar la aeronave para que vuelva a volar en el menor tiempo posible. “Es común que una aeronave, que tenga vuelos largos, pueda experimentar algunos problemas técnicos y estamos trabajando para acompañarla en ese proceso. Pero también estamos trabajando en actualizar los motores con los mejores estándares”, concluyó el representante de la compañía.