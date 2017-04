Productos Ramo invierte $140.000 millones en su apuesta de expansión

La compañía colombiana Ramo concentra esfuerzos en modernizar y ampliar su infraestructura productiva con inversiones que suman los $140.000 millones.



Anuncia que tiene en funcionamiento una planta en la Zona Franca de Occidente que le significó recursos por $80.000 millones.



Ese monto se suma a $60.000 millones que tiene para otras inversiones para este año, las cuales aún no revela. Igual trabaja en el fortalecimiento de sus centros de producción en el Valle, Cundinamarca y Antioquia.



Germán Martínez, director general de la compañía, considera que la obra que ya está en operación es la señal clara de la confianza y el optimismo que tiene la compañía en el país y en las posibilidades de ampliar sus negocios.



Esta planta es de una nueva empresa de la organización Ramo llamada Zona Franca PIR SAS (Parque Industrial Ramo). Este centro de producción es de 13.000 metros cuadrados que implica la ampliación de su capacidad instalada en un 30%.



“Esta es la segunda movida grande que hace Ramo en poco tiempo. La anterior fue la puesta en marcha de un horno en Antioquia. Sumadas las dos ampliaciones, se trata de un crecimiento de la capacidad productiva en menos de dos años del 42 por ciento”, indica el director General de Ramo.



Hasta el momento la capacidad de producción de la nueva fábrica es de 6.500 toneladas al año, pero el espacio es suficiente para que se puedan instalar equipos y hornos que permitan llegar a las 26.000 toneladas, señala Martínez.



Por ahora, el producto que se está elaborando en esta nueva sede de producción, que genera 100 nuevos empleos, es el Ramo tradicional.



El directivo destaca el hecho de que los equipos que hacen parte de la nueva infraestructura, encargada a expertos de ‘las grandes ligas’ de la maquinaria para la producción de ponqué, esté hecha a la medida de una marca que le da un alto valor al concepto de ofrecer al cliente un producto ‘casero’.



“A pesar de tener buena y nueva tecnología, definitivamente, no se pierde lo tradicional ni el esfuerzo porque el producto cuente con la influencia de lo artesanal”, afirma el director General de Ramo.



Las dosificadoras, las envasadoras, los moldes de los ponqués y los hornos fueron minuciosamente fabricados para la compañía colombiana.



PLAN INTERNO Y EXTERNO



La expectativa es que en ese nuevo centro de producción se pueda, eventualmente, también fabricar Chocoramo y ponqué Gala, considerados como sus productos insignia.

El directivo advierte que por estar en esa Zona Franca, el lugar cuenta con todas las condiciones que en materia logística requiere una compañía para desarrollar una estrategia de comercialización en otros países. “Claramente el mercado internacional es clave para nosotros. Desde allí, la idea es empezar a atender el mercado de las exportaciones”, señala Germán Martínez.



Los primeros pasos que ha dado la compañía en Estados Unidos, son un buen augurio. “Nos llama la atención de que a pesar de que el producto (Chocoramo) esté enfocado al mercado étnico, estamos haciendo el trabajo para que llegue al cliente americano y la conclusión es que le ha gustado”, explica.



A nivel local, la empresa trabaja en la estructuración del concepto de tienda Ramo, partiendo de la reinauguración del punto que tiene en su planta de Mosquera y que estaba originalmente para atender a sus colaboradores.



Añade Martínez que “era una casa para los empleados y lo que hemos hecho es que nuestros colaboradores necesitan un sitio bonito y entonces ahí aparece una oportunidad de negocio que no se debe desconocer porque ha sido increíble: ahora hay fila para entrar a esa tienda a toda hora”.



OPTIMISMO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS



“Siento que a una empresa como Ramo le corresponde hacer una invitación en torno al optimismo empresaria”, señala Germán Martínez al afirmar que es necesario enfocarse en las estrategias de negocio para lograr un 2017 positivo.



Señala que la empresa busca que los productos de la marca acompañen el tema de alegría, amor y felicidad. “Lo que creo es que nosotros tenemos que seguir en una senda en la que desde la empresa tratemos de irradiar eso”, sostiene.



Comenta que 2016 fue un año positivo para Ramo con un crecimiento de dos dígitos.



Por ejemplo, la empresa está en el club de las 100 primeras compañías del país más reputadas. Ocupa el puesto 65.



Eso, sumado a que la gente ve de manera más positiva a la empresa: en las encuestas cuando se les pregunta a los inversionistas qué acciones quieren tener para invertir aparece Ramo.



La innovación es y seguirá siendo importante. Sacó al mercado una barra de fresa de Chocoramo y eso le ayudó a crecer la categoría en 15%.



Otro suceso fue el lanzamiento del pan promovido como un ‘snack’: sus ventas se cuadruplicaron.



