Productos y mercados, la apuesta de Sigra

La compañía de grasas y aceites Sigra, especializada en ser proveedora de panaderías y de industrias de alimentos tiene la innovación y las exportaciones en el centro de su plan de crecimiento.



(Lea: Sigra diversificará mercados)



En materia de exportaciones, la empresa de origen familiar atiende cinco mercados con sus margarinas de panadería: Brasil (Sao Paulo), Uruguay, Chile, República Dominicana y Curazao.



(Lea: Sigra presenta nuevos productos)



Ariel Serrano, gerente comercial de Sigra, dice que la empresa tiene en sus planes concretar negocios en Centroamérica y Estados Unidos.



(Lea: Sigra refuerza estrategia en consumo masivo)



La firma registró el año pasado ventas por $145.000 millones, 10% más que en el 2015. Del total de la facturación, un 5% corresponde a ventas en el exterior.



Por estos días celebra sus 60 años de operaciones y una de sus novedades es su “Bag in Box”, un envase formado por una caja de cartón y una bolsa, la cual está formada por varias láminas que protegen el producto de la oxidación y la luz. También tiene una válvula o tapa que facilita la dosificación del mes.



Este tipo de envase 2eco-amigable’ sustituye la clásica garrafa de aceite que le hace daño al medio ambiente. La compañía hizo una alianza con un proveedor de empaques de cartón y adquirió la tecnología e hizo la adecuación en planta para empacar el producto.

El gerente comercial de Sigra explica que en sus proyectos también está la comercialización de este aceite en el mercado chileno.



Dentro de las novedades en su portafolio, la compañía destaca Bastela, una masa lista para la elaboración de productos hojaldrados.



Estima que de 1 a 2% de sus ventas son destinadas para innovación.



En materia de distribución, la empresa espera tener presencia en las grandes cadenas con sus aceites funcionales y su margarina de mesa y cocina marca Chef que ya tiene en tiendas y minimercados. En ese segmento tiene el 2% de participación.



En este momento, la empresa también está enfocada en hacer una distribución nacional de su portafolio.



“En medio de un mercado de molinería y pastelería que no crece en Colombia por factores como el hábito de consumo, mantener el liderazgo en esa categoría de materias primas es muy gratificante para nosotros”, explica Serrano.



Ante esa realidad del sector, la compañía trabaja muy de cerca con sus clientes en actividades de mercadeo y en asesorías técnicas que les permita mejorar sus procesos y sus estrategias.



Este año, Sigra programa un crecimiento del 7%.



“Vendemos un insumo y sentimos que el primer trimestre no fue fácil. Vemos estancado el negocio de las coberturas de chocolate, por ejemplo. Algunas panaderías sienten que el consumo ha estado quieto, pero creo que en mayo se volvió a reactivar”, a juicio del empresario Ariel Serrano.