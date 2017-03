Dos empresas oficializan interés por quedarse con Electricaribe

Una vez la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la liquidación de Electricaribe, se comenzó a hablar de posibles empresas que podrían entrar por la puja de la electrificadora, en un negocio que posee un poco más de 2.500.000 clientes.



El fin de semana pasado el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub afirmó que no solo Promigas está interesada en asumir la prestación del servicio de energía en los siete departamentos de la Costa Caribe, sino que también existen otras ocho empresas nacionales e internacionales interesadas en el negocio.



El burgomaestre de la capital del Atlántico, destacó que entre el grupo figura un fondo inglés que presta el servicio de energía en Guatemala, después que la electrificadora de Gas Natural Fenosa, le sucediera lo mismo que pasó en Colombia con el suministro de energía.



El fondo inglés al que hace referencia el Alcalde es Actis, que, después de haber comprado las acciones de la empresa Gas Natural Fenosa, incursionó en el mercado de electricidad de Guatemala.



Michael Harrington, director regional de Actis, dijo en el momento de la adquisición del paquete accionario a Gas Natural que no solo estaban interesados en invertir en Guatemala en el sector energético, sino que además confiaban en el potencial de crecimiento del citado país.



Antes de la adquisición, el fondo Actis ya poseía inversiones en Guatemala en el sector cementero y en el energético, y al momento de la compra, la firma analizó las condiciones y características del mercado.



Pero Actis no es el única que está interesada en participar en el mercado que deja Electricaribe, la empresa Promigas también hizo saber su intención.



A través de un comunicado, la empresa gasífera anunció que estudiará la posibilidad de postularse como oferente en el proceso que abrirá el Gobierno Nacional para seleccionar el nuevo operador que reemplace a la empresa comercializadora y distribuidora de energía eléctrica del Caribe, Electricaribe.



“Vamos a mirarlo con detalle, aunque puede ser muy difícil, porque las inversiones necesarias para rescatar el servicio y la reputación son significativas”, aseguró en la nota Antonio Celia Martínez-Aparicio, presidente de Promigas.



Esta empresa cuenta con 3.685.516 usuarios de gas natural en Colombia; es decir, un 38% del mercado nacional, de los cuales 1.600.000 están en la Costa Caribe colombiana. “Tenemos cifras parecidas en materia de usuarios, por lo cual tiene sentido darle una mirada analítica y responsable, pensando siempre en cuáles son las mejores opciones para la región Caribe”, aseguró Celia.



Agregó el alto ejecutivo que “el Gobierno Nacional ha hecho lo indicado en cuanto a la intervención de Electricaribe. Es positivo que ahora tenga flexibilidad para buscar el modelo que represente una mejor prestación del servicio para los usuarios del servicio de energía de la Costa Caribe”.



“Promigas y sus filiales (organización conformada por 17 empresas en Colombia) cuentan con experiencia en la distribución y comercialización de energía eléctrica a través de la Compañía Energética de Occidente, alcanzando 348.081 usuarios acumulados en 38 municipios del Departamento del Cauca”, señala el comunicado.



El presidente de Promigas, aclaró además que la decisión será producto de un detallado análisis financiero de Electricaribe, de las inversiones necesarias y de la regulación del sector. “No podemos olvidar que es un negocio regulado y las señales regulatorias son importantes”, anotó.



Precisó que desde este punto de vista, Promigas no tiene impedimento para entrar al negocio de la energía eléctrica. “En todo caso, ante cualquier eventualidad la Superintendencia tendrá que mirar eso”, añadió Celia.