A las 12 de la noche termina promoción de Viva Colombia con tiquetes desde $22.000

Quienes estén interesados en adquirir los tiquetes de la promoción de Viva Colombia, que oscilan entre $22.000 y $30.000, tendrán hasta la medianoche de hoy para realizar la compra.



La promoción, que inició este martes 4 de junio, termina a las 11:59 p.m. de hoy.



Según la aerolínea de bajo costo, la promoción aplica sólo para compras hechas entre estos dos días y para viajar entre el 1 de febrero de 2018 y el 30 de abril del próximo año.



La aerolínea aclara que no obstante, la promoción no aplica para días feriados ni para viajar desde el 15 de marzo hasta el 2 de abril de 2018.



Además, no es acumulable con ninguna otra promoción.



Los valores incluyen tarifa base, IVA (excepto para San Andrés que no posee IVA), tasa aeroportuaria y tarifa administrativa.



Incluye el derecho de llevar un artículo personal de 6 kg y 40x35x25 cm. Servicios adicionales y equipaje adicional tendrán costo adicional.



Tenga en cuenta que por tratarse de tarifas promocionales el dinero no será reembolsable.



Sin embargo, se permiten cambios de fecha y/o ruta pero pagando una penalidad más diferencia tarifaria por trayecto y aplica para todas las personas de toda la reserva.



Rutas disponibles con la promoción:



Trayecto Precio final por trayecto Sillas disponibles

Bogotá-San Andrés $22,450 100

San Andrés-Medellín $22,750 100

San Andrés-Bogotá $22,750 100

San Andrés-Cartagena $22,750 100

Bogotá-Santa Marta $23,910 100

Bogotá-Cartagena $23,910 100

Bogotá-Montería $23,910 80

Bogotá-Medellín $23,910 200

Bogotá-Bucaramanga $23,910 100

Bogotá-Pereira $23,910 80

Pereira-Cartagena $24,210 80

Pereira-Bogotá $24,210 80

Santa Marta-Medellín $24,310 100

Santa Marta-Bogotá $24,310 100

Montería-Bogotá $24,310 80

Montería-Medellín $24,310 80

Bucaramanga-Bogotá $24,310 100

Medellín-San Andrés $27,850 100

Cartagena-San Andrés $28,250 100

Medellín-Cartagena $29,310 100

Medellín-Santa Marta $29,310 100

Medellín-Montería $29,310 80

Medellín-Bogotá $29,310 200

Cartagena-Medellín $29,710 100

Cartagena-Pereira $29,710 80

Cartagena-Bogotá $29,710 100