Protela le da vida a una nueva empresa: IGTP S.A.S.

El próximo 12 de julio Protela cumplirá 67 años de operación luego de su fundación en 1950 por parte de Alfredo Weil. En tanto llega ese momento, la textilera adelanta un proceso de escisión mediante el cual dará origen a una nueva compañía, sin que esto implique la desaparición de la actual.



El proceso de escisión consiste en una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad (escindente) traspasa parte de sus activos y/o pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas o a una o varias que se constituyen llamadas beneficiarias.



En el caso de Protela, se le dará origen a una compañía que se llamará IGTP S.A.S. En la operación financiera se le pasará a esta nueva sociedad $9.965 millones del activo de la compañía, que al cierre del 2016 se ubicó en $380.742 millones.



En el proceso de escisión que está adelantando la empresa bogotana no se contempla trasladarle parte de su pasivo a la nueva sociedad. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Sociedades, este es de $148.269 millones, mientras que el patrimonio de Protela se ubica en los $232.473 millones. Una vez finalizado el proceso entre Protela y la sociedad naciente, el patrimonio de esta última será equivalente a $9.965 millones.



Según informes preliminares que Protela envió a la Superintendencia de Sociedades, en 2016 la compañía dedicada a la fabricación de fabrica tejidos de punto y bases no tejidas, acumuló ventas por 5.307 toneladas, 362 toneladas menos que las registradas durante el 2015.



Sin embargo, en el informe presentado al mismo órgano de control y vigilancia, se resalta que durante el año pasado las ventas de la empresa al exterior tuvieron un crecimiento del 13%.



Durante ese periodo, la compañía registró ingresos, por cuenta de las actividades ordinarias de su negocio, de $170.097 millones, no obstante estos fueron inferiores en $1.255 millones si se les compara con los del 2015. A pesar de los menores ingresos, la compañía registró en el año utilidades por $13.303 millones, esto equivale al 7,8% de los ingresos que obtuvo durante el año y además, supone un incremento del 7,5% con relación al beneficio que obtuvo en el año anterior.



Al final del ejercicio, las ganancias luego de impuestos quedaron en $3.446 millones y su ebitda se ubicó en $15.189 millones. Protela tiene sus actividades comerciales concentradas principalmente en América, con distribuidores en México y Ecuador y representantes comerciales en otros mercados como Brasil, Venezuela, Centroamérica y Perú.



BUEN DESEMPEÑO DE SUS FILIALES EN EL 2016



Al término del año pasado, su filial Proíntimo S.A., logró registrar ventas por más de $17.420 millones, lo cual representó un incremento del 41%.



De acuerdo con la matriz, esto le permitió una mejor atención de sus clientes, lo cual condujo a una utilidad neta de $1.350 millones, siendo esta superior a la obtenida en el año anterior.



Luego de los resultados alcanzados en esta subordinada, la empresa decidió focalizar sus esfuerzos y negocios en un paquete completo en alianza con Protela con lo cual busca presentar prendas diferenciadas e innovadoras, mejorando la productividad con una fuerza laboral comprometida y realizando inversiones en equipos para así, lograr asegurar calidad, rendimiento y eficiencia en el desarrollo de sus negocios.



Vale la pena mencionar que durante el año anterior se realizó la capitalización de Proíntimo con $5.640 millones. Eso se hizo con el objetivo de fortalecer su patrimonio para que, de esa forma, lograra tener independencia financiera.



Otra de sus filiales, La Tienda de Las Telas, tuvo ventas por $7.444 millones, lo que significó un crecimiento del 11% contra el 2015.



En la estrategia que se definió para la compañía está el mejoramiento de la atención y el servicio a través de la cadena de almacenes con lo que comenzaron a operar tres nuevos canales de ventas: tiendas de saldos, ventas de bodega de saldos de fábrica y ventas directas a clientes transaccionales. Este plan hace parte de la orientación que desde Protela se le dio al fortalecimientos de sus esfuerzos comerciales hacia clientes empresariales y consultivos.