Hace veinte años, Ospinas & Cía. tenía en su portafolio un sinnúmero de proyectos inmobiliarios, y entre ellos, se planteaba el desarrollo de un hotel cinco estrellas, en Cartagena.



Con parte del trabajo planeado –es decir, diseños, estudios de factibilidad y otras variables–, el primer intento por hacer realidad la idea se frustró a finales de los noventa, cuando la crisis inmobiliaria frenó muchas construcciones. Entonces, quedó archivada, pero no olvidada.



Varios años después, en un entorno económico más favorable y con los ajustes propios de la evolución del negocio, la compañía retomó la obra que poco a poco se fue perfeccionado hasta convertirse en una realidad: el primer hotel Hyatt Regency de Colombia.



“La espera valió la pena. Por eso, hoy abrimos las puertas de este proyecto que se destaca por su diseño innovador y visionario, en el que se han invertido más de 175.000 millones de pesos”, reveló Andrés Arango, presidente de Ospinas & Cía., quien recordó que la cadena fue elegida luego de una convocatoria internacional.



Según el empresario, la ubicación es una de las fortalezas del Hyatt Regency: “está a solo cinco minutos de la ciudad amurallada, en la entrada de Bocagrande”.



“Será uno de los mejores Hyatt del mundo”, acotó Peter Sears, presidente de la cadena para las Américas, quien anotó que cuenta con un área construida de 37.000 metros cuadrados dentro de un complejo de 117.000 metros cuadrados.



Así es. El proyecto que se inaugura hoy hace parte del complejo de uso mixto Plaza Bocagrande, que está integrado, entre otros, por un centro comercial con más de 12.000 metros cuadrados, 34 Hyatt Residences y el h2 Condominio, que ofrece 120 apartamentos turísticos. En total, el desarrollo inmobiliario contempla una inversión aproximada de 530.000 millones de pesos.



UN 2016 DE TRANSICIÓN



“Cerrar el 2016 con esta obra es un gran logro, si tenemos en cuenta que ha sido un año de transición y expectativa”, reconoció Arango, quien, de todas formas, hizo un balance positivo de lo sucedido.



El directivo señaló que, en medio de las eventualidades, el sector constructor mantuvo su dinámica. En el caso específico de la compañía, el crecimiento real proyectado en las ventas durante el 2016 sería de 8 por ciento frente a lo sucedido el año pasado.



En comercio, segmento en el cual la firma tiene una presencia importante, el incremento supera el 15 por ciento.



Todo esto es producto de muchas obras que nos mantuvieron ocupados. Por ejemplo, en octubre pasado entró en operación el Centro Comercial Plaza Central, en Bogotá; igualmente, Ventura Terreros, en Soacha (Cundinamarca), inició obra.



Sobre el desempeño de las ventas de vivienda, Arango destacó que permanecieron estables en todas las ciudades, entre ellas Santa Marta, Ibagué y Cúcuta, donde la compañía ha impulsado varios desarrollos inmobiliarios.



Barranquilla también está en la lista con la construcción del Centro Comercial Alegra que, igualmente, iniciará obra. Incluso, Arango reveló que próximamente anunciarán la comercialización de otro complejo de este uso de escala metropolitana, en una ciudad importante. “Tras ultimar algunos detalles daremos la noticia; por ahora, prefiero reservarme los detalles”, enfatizó.



En las cuentas de la compañía también está la vivienda de interés social (VIS). En Ciudad Verde, en Soacha (Cundinamarca), lanzarán dos urbanizaciones el próximo año; de esta manera, Ospinas & Cía. sumará diez en este megaproyecto.



La demostración de la dinámica del sector también está reflejada en la lista de ciudades en las cuales la compañía está buscando negocios. De hecho, el directivo reveló que en materia de vivienda hay oportunidades en Cúcuta, Cali, Barranquilla y Medellín.



“Esto permite presagiar que el 2017 pinta muy bien; incluso, me atrevo a decir que será mejor que el 2016. Los ‘golpes’ de la reforma tributaria y lo que implicó sacar adelante el proceso de paz no causaron mayor impacto”, concluyó.



EL EQUIPO DETRÁS DE LA CONSTRUCCIÓN



A Ospinas & Cía. se sumó la firma colombiana Taller de Arquitectura de Bogotá (TAB), dirigida por el arquitecto Daniel Bonilla, que se encargó de la concepción de la obra. Por su parte, el diseño interior fue desarrollado por Bilkie Llinás Design (BLD), con sedes en Florida y Hong Kong, la cual ha participado en algunos de los hoteles Hyatt más importantes del mundo.



Además, el hotel tiene un centro de convenciones para 600 personas, 5 salones de reuniones y un salón ejecutivo, 261 habitaciones que incluyen la Suite Presidencial, tres Suites Ejecutivas y 23 Junior Suites en 43 pisos que alcanzan los 187 metros de altura.



