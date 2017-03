¿De $2 billones de deuda, cuánto pagará Saludcoop?

Una de las noticias más esperadas en el proceso de liquidación de la EPS Saludcoop se dio este jueves, cuando la agente especial encargada de este proceso, Ángela María Echeverri, reveló el dato de la calificación y graduación de las acreencias de esta empresa.



En total, ella y su equipo acaban de aceptar deudas por $2 billones 43.201, una cifra cuatro veces menor al monto de las pretensiones, que rodeaban los $8 billones.Ahora, quienes tienen dinero comprometido allí están expectantes de que se produzca una segunda noticia: la relacionada con el valor total de los activos de la entidad, de manera que se sepa qué porcentaje de las obligaciones podrá pagarse con los recursos disponibles.



Por el momento, hay unos 5.000 personas y entidades que figuran en el grupo de acreedores, que deberán estar pendientes del desenlace. La calificación y graduación había tenido varios aplazamientos, debido a la magnitud de la cifra, así como la complejidad en la verificación de la información.



Hay que recordar que las deudas se honran en un orden de prioridad, en la medida en que alcance el dinero, desde las laborales, las IPS, fiscales, hipotecarias, proveedores estratégicos y quirografarios (los que no tienen ningún tipo de garantía). Consolidadas las cuentas, según la Resolución 1960, producida el 7 de marzo y dada a conocer este jueves, en la medida de lo posible se pagarán $10.829 millones por deudas laborales.



Echeverri explicó que las solas IPS pretendían el reconocimiento de $4,4 billones, pero 1,8 billones eran de la Corporación IPS Saludcoop, las cuales le rechazaron porque carecían de sustento y finalmente, por el contrario, le quedó debiendo a la EPS Saludcoop $370.000 millones. “Por ejemplo, solo con siete facturas buscaba sustentar un cobro por $470.000 millones”, anotó Echeverri.



Y del resto que pretendían las demás IPS, finalmente les serían adjudicados $391.047 millones debido a que lo otro no tenía un soporte suficiente, los reclamantes no presentaron documentos que los acreditaran como titulares legítimos de la reclamación; porque tenían fecha posterior al inicio de la liquidación o porque se trataba de cuentas prescritas, ya que había facturas hasta del 2008 y estas caducan a los tres años. “A todas las cuentas se les hizo una auditoría médica y se revisó una por una. El resultado es ese”, afirmó Echeverri.



En cuanto a impuestos, solo hay $163 millones a favor de la Dian y los municipios de Barranquilla y Manizales.



De ahí, si aún resulta con qué, seguiría una hipoteca por 12.498 millones contraída con el Banco de Bogotá. Esta pretensión ascendía en principio a $53.556 millones pero, según la Liquidadora, se probó que ya le habían cancelado $40.852 millones.



Por otra parte, los proveedores estratégicos reclamaban $326.000 millones y les reconocieron $171.000 millones, de los cuales, de acuerdo con Echeverri, ya les han pagado $58.696 millones.



Los últimos en orden de prioridad, los quirografarios (entre ellos: la Contraloría, Minsalud y una acción de grupo), buscaban $3,36 billones, pero les reconocieron $1,4 billones. A partir de ese viernes, hay diez días hábiles para que quienes hayan quedado insatisfechos con las cuentas presenten sus reclamaciones y a partir del cierre del plazo se contarán otros tres meses para que Echeverri dé respuesta, consolidando así la cifra final de reconocimientos, que en todo caso no sería inferior a la revelada este jueves.



‘Ya hemos pagado $537.205 millones’: liquidadora



Saludcoop ya ha pagado $537.205 millones que no entraban en la masa de acreencias por tener una prioridad mayor.



De ese monto, 51.000 tienen que ver con el pago de 21.000 acreencias por prestaciones, licencias de maternidad y paternidad e incapacidades médicas, así como servicios de salud que habían tenido que cancelar de sus bolsillos los pacientes. En total fueron $42.000 millones de pesos. En cuando a deudas laborales, ya se han realizado abonos por $4.768 millones. Igualmente, a IPS les han cancelado más de $393.265 millones. Los proveedores estratégicos, por su parte, han recibido $58.696 millones y los quirografarios, $29.087 millones.



Los bienes para cancelar



El 21 de marzo se cierra el periodo para presentar propuestas por Cafesalud –el mayor activo de Saludcoop en Liquidación– y Esimed. La idea es que máximo el 11 de abril se conozca quién es el nuevo dueño. Fuera de este, falta por vender la EPS Cruz Blanca. De ninguna se ha revelado un valor. Otros “bienes no estratégicos”, a la venta, entre clínicas, lotes y propiedades diferentes valdrían $466.000 millones.



Existen también 5 clínicas que valdrían unos $80.000 millones. Saludcoop también recuperó $60.000 millones que le debía el Fosyga. El edificio Paralelo 108, avaluado en $128.000 millones no ha podido ser vendido.