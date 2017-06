¿Qué pasará con Uber ahora que renunció Travis Kalanick, su CEO?  

La semana pasada Travis Kalanick, expresidente de Uber, renunció a la compañía. Sus seguidores no querían que estuviera a medio camino de la puerta de salida y sus oponentes lo querían bien afuera.



(Lea: ¿Por qué renunció a su cargo el CEO de Uber?)



Ahora que ha renunciado la pregunta es ¿está todo el mundo feliz? No los más de 1.400 empleados de Uber que firmaron una petición para mostrar su apoyo al ex CEO. "Estoy enojada, triste, nerviosa, confundida, pero sobre todo desolada", escribió en Facebook la trabajadora de Uber Margaret-Ann Seger. "Seré la primera en reconocer que Uber no es perfecto, pero el impacto positivo que ha tenido en esta compañía y en el mundo es realmente inspirador. Decir adiós siempre es horrible".



(Lea: Tribunal declara nulo proceso de Mintransporte contra Uber)



Sea lo que sea lo que se piense de Kalanick, este es el final de una era. No solo él se ha ido sino que además Bill Gurley, uno de los primeros inversionistas de la compañía, dejó su puesto en el directorio. Ha sido reemplazado por su socio Matt Cohler.



Entretanto, David Bonderman de TPG ha sido reemplazado por su socio David Trujillo. Este monstruoso ciclo de noticias no se va a calmar pronto.



En primer lugar, la empresa necesita contratar a un CEO, un director de operaciones, un director de finanzas, un director de marketing, un director de asuntos legales y un presidente del directorio independiente. Es una gran cantidad de contrataciones pendientes.



En segundo lugar, el drama no ha terminado. El caso Waymo continúa. Kalanick supo en marzo de 2016 por intermedio de Anthony Levandowski que el cofundador de Otto tenia discos duros con información de Google. Eso coloca a Kalanick justo en medio de ese juicio.



En tercer término, la demanda civil contra Uber por el manejo de las historias clínicas por parte de la compañía en la causa por la violación ocurrida en India sigue avanzando.



La empresa contrató a la firma de abogados O'Melveny & Myers para hacer investigaciones internas y defender a la compañía en cualquier litigio. Un hecho digno de mención: los abogados están investigando cómo el ejecutivo de Uber, Eric Alexander, obtuvo el informe médico y si hubo sobornos.



Kalanick también es una figura central en ese escándalo.



En cuarto lugar, los máximos ejecutivos de la empresa y los miembros de la junta directiva siguen en desacuerdo entre sí.



Por último, tengo que preguntarme si la renuncia de Kalanick le da suficiente distancia de la compañía, dado que seguirá en el directorio y tiene mucho control sobre los votos.