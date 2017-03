¿Qué va a pasar con los 8.800 trabajadores que laboran para Electricaribe?

El anuncio, esta semana, de que Electricaribe será liquidada despertó múltiples reacciones; algunos como el presidente de la Andi Bruce Mac Master y el alcalde de Barranquilla, Alejando Char, celebraron la decisión.



Sin embargo para los 8.800 trabajadores que laboran para la compañía, la noticia aumentó la incertidumbre sobre su futuro laboral.



(Lea: “Con Electricaribe ha habido liquidación, no expropiación”).



De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la planta está compuesta por 1.500 trabajadores directos y 7.300 tercerizados, que se ubican en los siete departamentos de la Costa Atlántica.



Ante el alto volumen de empleados y la coyuntura en el proceso, el Ministerio de Trabajo anunció que acompañará el proceso de liquidación de Electricaribe para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.



(Vea además: Gas Natural Fenosa anuncia que acudirá a instancias internacionales por liquidación de Electricaribe).



La Ministra del Trabajo, Clara López Obregón, aceptó una solicitud hecha por el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol, Pablo Emilio Santos; el gerente liquidador de Electricaribe, Javier Lastra, y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, para que la cartera laboral adelante un acompañamiento en un proceso de diálogo social entre las partes, “en busca de garantizar durante la liquidación y búsqueda de un nuevo operador de la empresa, la estabilidad de los trabajadores y, desde luego, la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe”.



Según la ministra López, “se ha determinado que se lleven a cabo dos mesas: una en Bogotá y otra alterna en Barranquilla, para acompañar este proceso que consideramos de interés nacional para garantizar la sostenibilidad la empresa, la búsqueda de un operador y para maximizar todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, pensionados y de los consumidores de la Costa Caribe”.



Por su parte, Mendoza, sostuvo que, “gracias a la invitación de Ministerio del Trabajo, nos hemos comprometido con los trabajadores de Electricaribe, que en el proceso de liquidación se van a respetar a plenitud sus derechos, así como los de los pensionados; creemos que se fue una reunión bastante fructífera, hemos dado un paso en el camino correcto, pues aunque se trata de un proceso de liquidación que no será fácil, la relación entre el sindicato de Electricaribe y la compañía va por muy buen camino”.



(Unos 3,2 billones de pesos reclamaría Gas Natural Fenosa a Colombia por liquidación de Electricaribe).



Al mismo tiempo Pablo Emilio Santos, se mostró satisfecho con el acuerdo establecido: “no solo salvaguardemos los activos de la empresa, sino también los contratos de los trabajadores en el proceso de liquidación, esto teniendo en cuenta que se trata de una planta grande, compuesta de 1.500 trabajadores directos y 7.300 tercerizados, ubicados en los siete departamentos de la Costa Atlántica”.



INTERVENIR A ELECTRICARIBE FUE LO CORRECTO: BRUCE MAC MASTER



Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, “el Estado tiene el deber constitucional de garantizar el servicio” y por lo tanto manifestó su respaldo a la decisión tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos y el Gobierno nacional de ordenar la liquidación de Electricaribe.



Agregó que si la compañía estaba en condiciones de quiebra no era tarea del Estado salvarla, como tampoco ser responsable de esta.



“Serían absurdas las pretensiones de que el Estado indemnizara a los accionistas por la liquidación”, sostuvo el líder gremial.



Del mismo modo, reconoció la seriedad por parte de la Superintendencia y el Ministerio de Minas en el proceso previo y durante la intervención de la electrificadora, y anotó que se debe dar solución estructural a las deficiencias en la prestación del servicio.



En relación con lo que viene, el Presidente de la Andi afirmó que los empresarios de la región esperan que la etapa de selección que se iniciará sea lo suficientemente amplia y participativa, de manera que la variedad de ofertas permita a todos los usuarios tener un buen servicio.



En el mismo sentido, expresó “la recomendación del empresariado para que pueda ser conocido lo antes posible el proceso de estructuración de la solución futura para el sistema de la región, el cual estaremos atentos a comentar”.