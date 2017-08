La empresa detrás de la franquicia Real Madrid Café

El Grupo Nexofranquicia es el ecargado de poner a operar los Real Madrid Café en Perú, Colombia, Chile y Panamá.



Se espera que en el país el primero esté listo en el 2018 o 2019 en Bogotá. También programa uno para Medellín y otro para Cali, dice Fernando López de Castilla Elías, socio fundador del Grupo Nexofranquicia.



¿Qué hace Nexofranquicia?



El Grupo Nexofranquicia es la firma líder en Latinoamérica en el desarrollo y expansión de franquicias. Estamos basados en Lima, con oficinas en casi toda la región, con presencia en 40 países a nivel global.



¿Y en Colombia?



Aún no estamos con presencia física, pero estamos en planes de entrar al mercado colombiano también.



Por ahora, desde Perú, manejamos el país. Estamos haciendo cosas con Acodrés, con Colfranquicias y con ProColombia.



¿Pero manejan franquicias?



No las operamos, somos una firma consultora.



Por un lado, transformamos negocios al sistema de franquicias para que operen con ese modelo.



Y por otro lado, ayudamos a expandirlos como franquicias bajo la figura de Brokers.



¿Y en qué están trabajando en Colombia?



En el 2011 hicimos un estudio en varios países de la región y descubrimos que, en promedio, en cada país, cada marca tiene 40 puntos de venta por franquicia. En Perú, estamos en 4, 10 veces menos frente al resto.



Chile está en 3 y Colombia en 15, también por debajo del desarrollo de la región, teniendo en cuenta la diversidad regional. Entonces, nuestro interés es entrar con oficina propia en Colombia muy pronto y apoyar para que el sector se desarrolle.



¿Tienen algún proyecto específico?



Puntualmente, a un empresario español que radica en Perú le han otorgado los derechos para las franquicias del Real Madrid Café para Perú, Colombia, Chile y Panamá. Pese a que el Club maneja uno en Dubai y en Miami, la verdad es que no tiene una identidad uniforme. Entonces, el Real Madrid nos contrató a nosotros para que desarrollemos el concepto para Latinoamérica para que funcione como una franquicia tradicional.



¿Y qué papel juega el empresario español?



El empresario Pepe Cobo es el franquiciado regional y va a operar los Real Madrid Café en los cuatro países, según el mandato del Club. Solo va a haber uno por ciudad en primera instancia.



¿En que etapa van de la estructuración de la franquicia?



Estamos terminando todo el sistema de franquicia para el Real Madrid Café. Y buscamos ubicación para el primero que estará en Lima, antes de julio del 2018.



Probablemente, en paralelo, busquemos el sitio para el de Bogotá, para inaugurarlo entre 2018 y 2019. Estamos en la búsqueda de inversionistas colombianos. El país es tan grande que, probablemente estará uno en Cali, otro en Medellín en primera instancia.

Cada uno por año. Y hay mucho interés de los inversionistas.



¿Pero en cada ciudad habrá un inversionista o uno solo para todo el país?



Todavía no se ha definido. En Lima, por ejemplo, ya está el operador, pero en Colombia podría ser viable uno por ciudad.



¿Cómo es el sitio?



No es un café realmente.



Tampoco es un sport bar. Es un restaurante, bistró, de mucho nivel. Hablamos de locales de 500 metros cuadrados o más. Va a ser para toda la familia y la temática será el Club Real Madrid, pero la idea es que se viva una experiencia de consumo en la que trascienda el fútbol. Por esa pasión, por el equipo, habrá una cuota muy importante de merchandising y un museo.



Nuestro chef peruano Diego Muñoz está preparando toda la propuesta gastronómica.



congom@portafolio.co