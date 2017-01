El nombre de los accionistas de Uber en Colombia, así como el de las personas que dirigen a nivel local la empresa que opera la popular aplicación de transporte, sus direcciones y teléfonos, parece que son datos bien guardados.



Por lo menos así se desprende de un documento en el que la Superintendencia de Sociedades le acaba de solicitar a la firma que facilite esta información. Esto en el contexto de la demanda que interpuso ante esa autoridad el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático). La acción busca que le cancelen la personería jurídica a Uber Colombia S.A.S y de paso se le obligue a cerrar definitivamente la plataforma internacional con la cual opera en el territorio nacional.



El auto en el que se hace la conminación fue expedido el 11 de enero por la superintendente delegada (e) para Procedimientos Mercantiles, Silvana Fortich Pérez, expone que la empresa ya ha sido abocada de tres maneras a que dé estos datos, sin que hasta ahora lo haya hecho.



De acuerdo con el documento, el 21 de noviembre del año pasado el representante legal de Uber Colombia S.A.S. fue requerido mediante auto (acto administrativo de la Supersociedades) para que en máximo cinco días facilitara la información. El 24 del mismo mes le enviaron un oficio al respecto al correo electrónico que figura como dirección de notificación judicial en sus documentos legales. “En vista de que no fue remitida la información en comento, el Despacho insistió en el aludido requerimiento mediante oficio entregado a la compañía el 5 de diciembre del 2016”, añade.



Por esta razón ahora le insisten, advirtiéndole que tiene cinco días después de la notificación. Además, que su deber es colaborar con la administración de justicia y, si no, se expone a la sanción establecida en el artículo 44 del Código General del Proceso. Dicha norma habla de una multa de diez salarios mínimos mensuales (poco más de 7 millones 300 mil pesos).



Con frecuencia los datos requeridos aparecen en el Registro Único Empresarial (RUE), una base de datos que administra Confecámaras. Sin embargo, en el caso de Uber este no contiene el nombre de personas naturales como accionistas o directivos.



Según el RUE, Uber Colombia S.A.S fue conformada el 9 de octubre del 2013 en Bogotá, con un capital de 20 millones de pesos y su representante legal es Uber Management B.V.