Quitar barreras para empresas, prioridad para presidenciables

Luego de un año de desaceleración económica, no solo en Colombia sino en toda la región, las elecciones presidenciales en el país son una oportunidad para revisar y analizar algunas barreras que pueden frenar el crecimiento empresarial y el nacimiento de nuevas compañías.



Ese fue uno de los temas que se discutieron ayer en el debate presidencial convocado por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), con apoyo de Portafolio, al que asistieron los candidatos Humberto de la Calle e Iván Duque; el resto no pudo asistir por temas de agenda.



En el encuentro, uno de los puntos en los que estuvieron de acuerdo los dos candidatos fue el de la formalización de plataformas tecnológicas como Uber y Airbnb, que todavía están en el limbo por no tener las mismas condiciones de las empresas tradicionales.



De acuerdo con los dos presidenciables, la competencia desleal se debe eliminar a través de una nivelación de las reglas de juego del mercado, partiendo de la base de que la tecnología es necesaria para la ciudadanía.



A continuación, Portafolio hace una recopilación de los puntos más relevantes de los que hablaron Duque y De la Calle sobre la fuerza empresarial, ciencia y tecnología.



HUMBERTO DE LA CALLE



Una de las principales inquietudes de los emprendedores es el exceso de trámites, el cual puede obstaculizar el proceso de crear una nueva compañía.



Así lo describió Humberto de la Calle, quien agregó que “es un desastre el ambiente para el emprendimiento. El Estado pareciera que estuviera empujando hacia la informalidad”, mencionó.



Según De la Calle, la situación por la que pasan las pequeñas y medianas empresas es “agobiante”. “Es imposible para una pequeña empresa soportar la presión desde el Gobierno y del Estado por cuenta de una multiplicidad de gestiones y de informaciones, que muchas veces están en poder del Estado”, manifestó.



En el caso del régimen tributario para las organizaciones, el candidato propuso que se hiciera una “rebaja suave y responsable del impuesto corporativo, que está ahogando la competitividad de las empresas”, recalcó.



Para impulsar la tecnología y la innovación, De la Calle planteó la creación de un ministerio de Ciencia y Tecnología. “Lo que está pasando con Colciencias es una vergüenza. Además, solo se invierte solo el 0,26% del PIB, lo que está por debajo incluso del promedio latinoamericano. Queremos que la ciencia y la tecnología estén en el rango más alto de la administración y no de subalterna”, prometió.



Asimismo, ante las preocupaciones que tienen los gremios y los empresarios ante las plataformas tecnológicas como Uber, el presidenciable aseguró que una de sus propuestas es eliminar los cupos de los taxis, que son los que los dejan en una condición desigual a los amarillos y a esas plataformas. “No hay que estar contra los desarrollos tecnológicos, lo que sí estoy de acuerdo es en igualar las condiciones de los taxistas y los de Uber. Una fórmula para arreglarlo es que el Estado compre los cupos y así permitamos que compitan”, aseguró.



IVÁN DUQUE MÁRQUEZ



Uno de los tres pilares que propuso Iván Duque como eje de su gobierno, en caso de que sea elegido presidente, es el emprendimiento.



Según Duque, una de sus principales propuestas para promover el ambiente para los emprendedores, “es reducir los gastos del Gobierno, lo que nos dejaría ahorros y así podríamos reducir las cargas sobre las empresas. Con eso, la primera meta es llevar el impuesto corporativo a un rango del 27%, ojalá llevarlo a la línea del 25%”, prometió Duque.



Para el financiamiento del emprendimiento, el candidato por el Centro Democrático planteó el fortalecimiento de INNpulsa como vehículo de asignación de recursos, lo mismo que el fondo de emprendimiento del Sena. “Hay que fortalecer plataformas como la de crowdfunding, estimular los mercados de capital para que las empresas salgan a la bolsa y, obviamente, debemos hacer una mejor tarea de regulación. Tenemos demasiados trámites y demasiadas ventanillas”, dijo el candidato.



En ese sentido, Duque aseguró que creará una ventanilla única de comercio y emprendimiento digital “para que haya un solo punto donde el empresario se conecte con el Estado y sea eficiente”, manifestó.



Además de eso, aseveró que a todos los nuevos emprendimientos, sobre todo a los de valor agregado, “les daremos una exención del impuesto de renta en los primeros cinco años para que puedan crecer con vigor y generar empleo de calidad”, dijo Duque, quien agregó que las empresas “no pueden ser la vaca lechera del Estado”.



En el caso de la regulación de plataformas de tecnología, aseguró que igualará la cancha de juego de los taxistas y los conductores de Uber, lo mismo para los propietarios que arriendan sus apartamentos en Airbnb. “El tema no es castigar la tecnología, sino buscar la armonía”, dijo.