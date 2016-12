Hace menos de un año, Ramo inició sus planes de exportación. Hoy, los productos de esta tradicional compañía colombiana ya llegan a Estados Unidos, Canadá y Australia. Próximamente entrará en el mercado de Panamá y se analiza llegar, en poco tiempo, al viejo continente y a Asia.



Julián Gómez, gerente de canales alternativos de Ramo, uno de los gestores de esta estrategia exportadora, habla sobre los retos que tiene la compañía en este proceso de expansión internacional y acerca de cómo dieron el salto para llegar a otros mercados.



(Lea también: Estos son los planes de Ramo, luego del recorte).



Esta semana, gracias a la macrorrueda de negocios de Procolombia, se concretó la venta de 5 toneladas de Chocoramo a Australia. Cheeky Foods será distribuidor de Chocoramo en ese país.



¿Cuánto lleva este proceso de expansión internacional?



El año pasado empezamos en Estados Unidos haciendo unos ‘pilotos’. Ya en firme, presentando toda la documentación requerida, bajo la asesoría y el apoyo de la Cámara de Comercio y Procolombia, iniciamos este año.



En apenas unos meses, ya tenemos presencia en Estados Unidos, Australia, Canadá y próximamente llegaremos a Panamá.



¿Están interesados en explorar otros mercados?



Claro. Hay mercados muy interesantes, no sólo en Centroamérica, sino también en Europa, al igual que en Asia. En India hemos visto una gran oportunidad.



Además, entendemos que tenemos un potencial enorme, no solo con el tema de los ponqués, sino también con los snack.



Ya iniciamos nuestra segunda fase del plan en países de esos continentes, hablando con personas interesantes para aprender y hacer contactos.



¿Cómo funciona ese proceso de llegar a otros países? Cuéntenos su experiencia



Básicamente nosotros buscamos distribuidores y contactos que tengan ya conocimientos en términos de distribución con productos similares al nuestro.



Inicialmente se da con compañías que ya distribuyen productos étnicos. De esa manera elegimos los más idóneos y que tengan el portafolio que nosotros buscamos.



Luego empieza un proceso interno en los que hablamos de contratos, exclusividad y precios.



Buscamos distribuidores que nos garanticen que se cumpla la cadena logística de frío, que se requiere para que nuestros productos lleguen con la vida útil suficiente para su comercialización.



¿Cómo ha resultado el proceso de exportación? ¿Ha sido difícil?



Realmente ha sido fácil hasta ahora. Ya que iniciamos con distribuidores que nos conocen.



Pensamos que iba ser más complicado por el tema de que la vida útil de nuestros productos es más corta: por ejemplo, un ponqué tiene 30 días de vencimiento, pero hemos mejorado eso con temas de procesos de congelamiento, lo que nos permite llegar y surtir en otros países, siempre con la misma frescura que caracteriza nuestros productos.



¿Hay una fecha estimada de su llegada a Europa y a Asia?



No. Fechas estimadas no tenemos aún porque esos procesos son bastante largos y hay que ser muy responsable en su elaboración de un plan de acción para encontrar el mejor distribuidor posible, ya que serán nuestra cara en los países a los que pretendemos llegar.



¿Con qué productos comenzaron exportando?



Iniciamos con dos pacas y hoy ya llevamos hasta un contenedor a otros países.

Arrancamos con Chocoramo, algunos brownies y la crema esparcible.



Además vinos que los snack tienen un potencial enorme en otros mercados, esa será una de nuestras apuestas en el corto plazo.



Javier Acosta

Portafolio.co

@javaco18