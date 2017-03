‘Por ser incipiente, Colombia es un mercado potencial para Rapsodia’

Colombia es estratégico para la firma Rapsodia, reconocida en el país por sus tiendas de ropa femenina.



Así lo explica Francisco De Narváez, presidente del Grupo de Narváez y presidente de la marca, al comentar lo que representa el ingreso del inversionista L Catterton, firma de Estados Unidos especializada en tener participación en empresas de consumo con potencial. En Colombia, es accionista de Bodytech.



De Narváez es colombiano pero su trayectoria empresarial ha transcurrido en Argentina.

Rapsodia tiene 90 tiendas en seis países: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia y México. Su facturación anual asciende a US$120 millones.



¿Cómo queda ahora la participación accionaria el Grupo Narváez en Rapsodia?



El Grupo de Narváez mantiene la mayoría accionaria.



¿Qué le aporta el fondo a la marca?



L Catterton se incorpora a Rapsodia como socio estratégico, no es un fondo de inversión tradicional, sino que trabaja bajo un modelo asociativo. Esto implica no solo el aporte en recursos, sino en conocimiento y gestión.



¿Por qué surge la necesidad de tener un socio estratégico?



Nosotros trabajamos en hacer crecer la compañía a nivel regional y lo logramos. Esta asociación nos permite acelerar nuestro plan de expansión y generan enormes sinergias con la experiencia global de L Catterton.



¿Cuál es el plan de inversión previsto?



Hay un ambicioso plan estratégico a 5 años para fortalecer los mercados donde Rapsodia ya está presente e ingresar en nuevos mercados a nivel regional y mundial.



¿Cuáles son los objetivos concretos de la marca con el ingreso del nuevo inversionista?



El objetivo es acelerar el plan de expansión de Rapsodia al mundo. La expansión que planeamos contempla tres ejes. El primero, es crecer en los países en los que ya operamos. El segundo eje consiste en ingresar a nuevos mercados. Por último, nos proponemos desarrollar nuevas líneas de productos.



¿Cuáles son las ventas totales de la compañía?



US$ 120 millones son las ventas netas anuales.



¿Qué representa el mercado colombiano para la marca y en qué consiste su presencia en el país?



La operación de Colombia hoy tiene un peso menor a 5%. Es para nosotros un mercado incipiente y en el que encontramos un gran potencial para la marca.



¿Con el nuevo socio qué se espera del crecimiento en colombiano?



Esperamos consolidar nuestra presencia en cada uno de los mercados en los que ya estamos presentes. Colombia es un mercado estratégico para Rapsodia y nos encantaría seguir creciendo.



¿Cómo es el portafolio y el proceso para crear y producir las diferentes colecciones?



Rapsodia tiene 4 unidades de negocio: Woman, Intimates, Girls y Home. En Colombia hoy nos concentramos en nuestro negocio principal que es Woman.



Cada colección se diseña con un equipo creativo que se inspira en el mundo, las artes y técnicas artesanales de diferentes culturas, y las tendencias de la moda actuales, fusionando así oriente y occidente en productos diferenciados y únicos.



Cada temporada desarrolla nuevas propuestas de indumentaria, accesorios, calzado y denim, como las principales líneas de productos dentro de Woman.



La estrategia de abastecimiento está definida por el tipo de producto. De esta manera, el origen será determinado por las capacidades productivas de cada proveedor en diferentes países y continentes.



¿Cuál es el diferenciador y la promesa al consumidor final frente a la oferta de la competencia?



Rapsodia es reconocida por sus diseños diferenciados, por prendas que tienen una historia y un trabajo de detalle que siempre sorprende.



Además, Rapsodia propone una mirada diferente del mundo, es auténtica, expresiva, y libre; y habilita a las mujeres a encontrar su propio estilo sin estereotipos.