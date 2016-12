“La desaceleración de la economía no ha causado que más empresas entren en proceso de restructuración o de liquidación”.



Esta frase del Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, da luces sobre el escenario en el que se encuentran las empresas en el país, aún más ante la expectativa de una reforma tributaria estructural que contempla reducir la carga fiscal de las personas jurídicas.



Según la Supersociedades, en lo que va de este año hubo 197 procesos aceptados en reorganización, el cual es una alternativa para que las empresas que definitivamente no pueden pagar sus deudas o están atrasadas 90 días sean intervenidas para tratar de salir de esa situación en un lapso de 4 meses y así, evitar ser liquidadas.



Esta cifra es menor a las 276 que fueron aceptadas en 2015 y a las 214 de 2014. De hecho, cuando se revisan estas cifras se encuentra que esos fueron los dos años en los que ingresaron más empresas a este proceso.



Para la Supersociedades entre los factores que llevan a las empresas para solicitar su reorganización están la disminución del precio del petróleo, el cual no solo afectó las finanzas del Estado sino también a las empresas que suministraban productos y servicios a las grandes multinacionales del sector de hidrocarburos. Así mismo, por falta de liquidez, entre otros factores, las empresas pequeñas y medianas son las que más cifras ponen en el registro de esa entidad.



De hecho, en el acumulado de empresas aceptadas en proceso de reorganización –con fecha a septiembre 30– se encuentra que del total de 1.340 empresas admitidas, 345 son medianas y 389 son pequeñas.



Así mismo, las organizaciones aceptadas en liquidación fueron en 2014 y 2015, 158 y 151, respectivamente.



Los sectores en los que más se presentan proceso de reorganización y liquidación registran son comercio, manufacturas y servicios.



Consultado sobre el estado de la economía para las empresas, el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, explicó cuáles son los factores que más las afectan y los motivos para iniciar su disolución.



¿Por qué se liquidan o intervienen las empresas en Colombia?

​

Se produce cuando los acreedores no ven viable el negocio, no aceptan la formula, y deciden no continuar relaciones comerciales. En ese caso la compañía pasa a renovación a liquidación.



El otro escenario es cuando se llega a un acuerdo y por lo apretado de los tiempos la empresa incumple.



¿La desaceleración de la economía ha influido para que aumenten las empresas en restructuración?



En realidad no ha sucedido. Hay una estabilidad frente al año anterior. Si uno confronta los datos que existen entre el número de trámites. Se encuentra que hay una disminución. Para el 2015, 276 y en el año 197. En los últimos meses a veces entran más procesos y se aceleran un poco por la necesidad de las razones crediticias.



Difícilmente alcanzaremos las cifras del año pasado. Estamos casi a 80 procedimientos del año anterior. En dos meses que faltan tendría que entrar esa cifra y eso es poco probable.



En liquidaciones sucede algo parecido: en 2015, 151 procesos y en el año llevamos 115. Es difícil alcanzar el umbral de procesos del año pasado. Sin embargo, con el aumento del precio del petróleo mejorarían las finanzas de algunas empresas algunas empresas.



Las micro y medianas empresas siguen entrando en reestructuración…



El ciclo vital de las microempresas es inferior al de las medias y las grandes. A veces las microempresas son emprendimientos de riesgo alto y no tienen un futuro tan claro.



¿Cuál es la tasa de éxito de las empresas que ingresan a reestructuración?



Más del 50% de las compañías que entrar en proceso de insolvencia logan resultar exitosas. Un porcentaje del 45% no logran.



Hay muchos factores, otros son internos. Por supuesto la comprensión de los acreedores, los que pueden suministrar recursos adicionales de crédito. Los mismos accionistas que no tiene cómo sostener la compañía. Un buen acuerdo de reorganización permite que el proceso termine exitosamente. Si los plazos que se asignan son muy cortos, hay más riesgo para el proceso.



