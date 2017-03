Redbus: tiquetes ‘online’ en las flotas

Con una expectativa de crecimiento de hasta cuatro veces para el 2017, llega al país una nueva plataforma de venta de tiquetes terrestres, redBus.



La firma, que agrega en un solo portal los tiquetes de buses intermunicipales, inicia sus operaciones con 11 empresas de buses, a saber: Copetran, Brasilia, Unitransco, Coomotor, Rápido Ochoa, Arauca, Flota Occidental, Gómez Hernández, Cotaxi, Lusitania, Flota Macarena.



“La meta es agregar a nuestro portafolio al menos cinco compañías de transporte terrestre cada mes para completar al menos unas 80. Actualmente, ya firmamos contrato con 24 empresas de bus que tienen cobertura con más de 14.000 rutas”, comentó Carol Riboud, fundador y CEO de redBus en Colombia.



Hasta el momento, redBus ha vendido más de 80 millones de pasajes, agrupando más de 2.300 empresas de bus con las que cubre alrededor de 70.000 rutas alrededor del mundo, en países como Singapur, Malasia, India



Para el mercado colombiano, redBus espera distribuir más de 300.000 pasajes de bus a partir del 2017; además de abrir más de 300 puntos de venta presencial para complementar su estrategia de venta con canales offline.



“La llegada de redBus es una muy buena noticia para los viajeros colombianos, quienes podrán ahorrar tiempo y dinero comparando la oferta de todas las empresas y evitando largas filas en las terminales”, agregó Riboud.



Según explica el directivo, la plataforma también está creando alianzas con agencias de viajes y hoteles para que estas organizaciones también puedan comercializar sus tiquetes en canales físicos.



LA RELEVANCIA DEL MERCADO COLOMBIANO



Después de Perú, Colombia es el segundo mercado en Latinoamérica al que llega la plataforma. Y eso se debe a que, según Riboud, la compañía ve un gran potencial en la movilización de pasajeros por vía terrestre en el país.



“Para hacerse una idea de la importancia de Colombia para nosotros. Solo para este año, tenemos presupuestada una inversión de más de US$1,5 millones. Y con eso, esperamos crecer al menos cuatro o cinco veces más”, afirmó Riboud.



Por su parte, explica que Colombia tiene un mercado potencial de 188 millones de viajeros al año, donde el 70% se transporta vía terrestre, por lo que ven una industria atractiva que todavía puede seguir explorando los canales virtuales.



“RedBus ofrece a las empresas de bus no solo tener un mayor número de ventas, sino también acceder a herramientas tecnológicas para mejorar su oferta y servicio. Todo ello sin ninguna inversión por parte de las empresas”, manifestó el directivo de la plataforma.



Los planes de la empresa es por un lado, crecer exponencialmente en Colombia y abrir otros mercados en países como Chile o Brasil.



'No somos competencia de las aerolíneas de bajo costo’



Si bien es cierto la tajada que se lleva el transporte terrestre frente al aéreo en el país sigue siendo mayor, los segundos están creciendo a ritmos más rápidos que los primeros.



Para Riboud, plataformas como las de redBus traen precios más competitivos al mercado.



“Mientras la aerolíneas ofrecen precios muy bajos por algunas épocas, nosotros tenemos la posibilidad de mantener los mismos precios bajos durante todo el año”, opinó el directivo, quien agregó que la compañía no ve como una amenaza a las aerolíneas de bajo costo, que son las que compiten directamente con las tarifas de buses intermunicipales en el país.