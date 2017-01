Los pronósticos del presidente de Renault en Colombia, Luiz Fernando Pedrucci, son para tener en cuenta. El año pasado anticipaba un mercado en caída, pero veía su fábrica en plena producción, y así sucedió. Este año dice que ve que el mercado colombiano comenzará la recuperación y que las matrículas estarán en torno a las 250.000 unidades.



Sus pronósticos para la economía son alentadores. “Lo que vemos en el renglón de los vehículos, lo vemos para la economía colombiana. Este año comienza un ciclo de economía al alza; no será explosivo, pero será constante”.



“Esto es muy bueno para el país. Yo he vivido las grandes explosiones de crecimiento en Brasil y créame que lo que viene después no es bueno. Es mejor como pasa en Colombia”, explica Pedrucci.



HORA DE APOSTARLE A LA COMPETITIVIDAD



La planta de Renault en Colombia ya le demostró a la multinacional que es de las mejores del mundo, y al país se lo ratificó cumpliendo todos los pedidos durante el 2016, pese a hechos como el paro camionero y a otros inconvenientes que atentaban contra la plena producción.



Por eso cuando sus directivas hablan de competitividad lo hacen de puertas para afuera de la planta. “Creo que debemos trabajar más en competitividad, en tener cada vez mejores proveedores y en hacer que la logística del país realmente le sume a las compañías”, afirma el directivo.



Las inversiones que considera la cabeza de Renault en el país debieran ser puntuales para las cadenas de proveedores de la gran industria, y fortalecer así esa red de pequeñas y medianas compañías que también pueden surtir empresas de otros países.

Pero de otra parte, el directivo indica que se deben seguir haciendo esfuerzos por mejorar la logística como país: vías, aeropuertos, puertos y simplificación de trámites para hacer atractiva la realización de negocios con Colombia.



‘EL 2016 FUE UN AÑO PERFECTO’



“En el 2016 esperábamos un buen año, pero no tanto”, afirma el Presidente de Renault. El directivo señala que en el país produjeron 77.878 unidades, el 45 por ciento fueron exportadas y lo restante fue para atender el mercado nacional.



Países como México, Ecuador y Chile han recibido muy bien el producto colombiano.

Pero al ser consultado sobre la dinámica de cada país, Pedrucci afirma que el panorama es complejo y no hay certezas. Hace unos años Venezuela era uno de los mercados más importantes para la marca del rombo y hoy no alcanza a llegar al ‘top’ de los registro de ventas externas.



Con un portafolio completamente renovado y más productos en otros segmentos, como la llegada a las pick up, Renault cumplió sus objetivos en ventas. Entre los hechos que destaca, señala que fue la marca que más participación de mercado ganó y mayor crecimiento en ventas registró, en un mercado total que cayó 10,86%.



Posicionó tres de sus vehículos en el ‘top 5’ de los más vendidos en el país. Y uno de ellos fue el de más salida en todo el mercado colombiano: el Sandero, incluyendo la versión Stepway.



También se consolidó como marca líder en comercialización de vehículos eléctricos. El 86% del total de las ventas en el 2016 corresponde a los modelos ecoeficientes de la compañía, siendo el Twizy número uno en ventas.



En producción, Renault creció 2%, y en exportaciones 20%.



Esos antecedentes hacen que Pedrucci no dude en afirmar que este será el instante de mayores ventas, porque tiene un portafolio de modelos jóvenes, completamente renovado, y será el momento en que se logren ventas de año completo de los nuevos modelos. Además, sus campañas de ventas ya están dando los resultados esperados y prevé un enero con crecimiento en las colocaciones de la marca.



“La campaña de entregar los dos tiquetes de ida y regreso a París, sin sorteos, por la compra de nuestros autos, está dando muy buenos resultados. Y hace parte de nuestra participación en el año de Colombia y Francia”, anota.



ALASKAN FUE PRESENTADA AL MUNDO EN COLOMBIA



El año anterior la pick up de gran formato de Renault hizo su debut en el mundo y el país que escogió para esa primera presentación fue Colombia.



100 periodistas de diferentes partes del globo vinieron a ver esa máquina en Medellín y las imágenes del carro le dieron, rápidamente, la vuelta al planeta. Allí se veía la imponencia de la camioneta en el Valle del Cocora, en Salento (Quindío), en medio de las palmas de Cera.



“Fue una forma de agradecer a Colombia el cariño por la marca y de mostrar nuestro grado de compromiso con este hermoso país”, afirma Luiz Fernando Pedrucci.