Renting se abre vía en el mercado local

Las compañías de renting en Colombia crearon su propio gremio hace apenas tres años y la asociación más importante de Europa, la Aiafa, ya pidió que la cumbre mundial de firmas del sector se hiciera en Bogotá para estrechar relaciones con uno de los mercados más promisorios para la industria.



El presidente de Asorenting, Sebastián Hurtado, indicó que las compañías empezaron a sentir la necesidad de reunirse, debido a la urgencia de diferenciarse del leasing financiero y operativo, con los que se les confunde.



De hecho, el dirigente gremial señaló que la pasada reforma tributaria le dio un duro golpe al sector, pues ordenó que estas organizaciones debían pasar de depreciar de 3 a 5 años sus activos a 10 años y el efecto automático es que pasaron de tributar el 35 por ciento a más que duplicar esa cifra.



Es por ello que acudió al Ministerio de Hacienda y a la Dian para explicar las diferencias sustanciales que existen entre lo que es un leasing y el negocio del renting.



Hoy el gremio trabaja con la Dian para tener una ruta que no acabe con la industria. De hecho a diferencia de un leasing, el renting que se hace para vehículos y máquinas de cualquier tipo, supone que las empresas dan las especificaciones de la flota que requieren, la compañía de renting las estudia y busca la mejor opción para el cliente replanteando todas las variables para que el usuario sienta el menor impacto por lo que necesita.



Luego, fijan las condiciones y la firma de renting le suministra la flotas de vehículos requerida, garantizando la disponibilidad total del parque en los términos pactados, se encarga de dar mantenimiento preventivo y correctivo a los carros y de mantenerlos al día en las obligaciones legales (seguro obligatorio, revisiones técnico-mecánicas, seguro de los carros, pago de impuestos y disponibilidad de los vehículos siempre).



Esta industria que es relativamente joven en el país tiene una penetración de apenas el dos por ciento en el país y según Asorenting, durante el 2016 facturó $790.000 millones y para este año cerrará por encima del billón de pesos.



“Este año creceremos en facturación entre un 20 y un 25 por ciento, y esto muestra el potencial del sector para el país, porque se hace en medio de un año con reforma tributaria, con aumento del IVA, dólar a $3.000 y caída en la confianza”, señaló Hurtado.



“Nosotros nos convertimos en un aliado de las empresas, pues les permitimos liberar su capex (inversión en bienes de capital), no tocar el crédito y tercerizar la administración de los activos. Eso hace a las empresas más livianas y funciona incluso para empresas distribuidoras ya que solo se queda con el beneficio”, añadió el directivo.



“En el caso de las compañías de carga especializadas en transporte, los resultados han sido interesantes para ellas, pues su negocio no es ser dueños de los activos sino mover y entregar carga o paquetes de un punto a otro de manera eficiente, al no tener la carga del activo, garantizan la disponibilidad de la flota siempre, con lo cual la inversión se puede ir a tecnología para ser los mejores en el servicio, eliminando los costos de fraude y desvalorización de los activos”, anotó.