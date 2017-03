Inversiones y más restaurantes en el plan de Nutresa para 2017

Este año el Grupo Nutresa invertirá 200.000 millones de pesos en la red de distribución y en quipos para ampliar su capacidad de producción. Igualmente, destinará 0,5% de las ventas irán para investigación y desarrollo.



“En esas inversiones no hay nada incluido para crecimiento inorgánico porque son proyectos independientes. Aunque no puedo revelar en detalle, seguimos muy activos seguimos buscando oportunidades en la región de posibles adquisiciones”.



En materia de cadenas de comidas que el Grupo denomina alimentos al consumidor, Gallego explica que a la fecha cuenta con más de 850 tiendas (incluyendo) heladerías de Centroamérica y el Caribe y los restaurantes de El Corral, y que se mantendrá el plan de expansión.



“Crecimos el año pasado en pesos, venimos creciendo este año y como es normal en el sector tenemos un paquete de apertura importante de tiendas y seguiremos innovando en los menús para atender el gusto de los consumidores”, indicó.



En cuanto a Starbucks, marca en la que comparte participación con Alsea, dijo que se mantiene el plan de 50 aperturas en los primeros cinco años.



Agregó que tras el éxito en Medellín, como segunda ciudad después de Bogotá, la idea es seguir la expansión en el resto del país. Igualmente, comentó que Cali está en la lista para ser la tercera ciudad para montar estas tiendas de café, al igual que algunas ciudades en la Costa.



Sobre la coyuntura del mercado local, el directivo señaló que ve un año muy retador.



“Está a favor una menor tasa de inflación en Colombia, vamos a tener tasas de financiación. En el corto plazo puede haber una contracción proveniente de la reacción normal propia de la nueva reforma tributaria, como se ha visto en otros años, pero este es un efecto que el mercado termina absorbiendo y reasumiendo.



Nosotros lo que vemos que esas capacidades que logramos el año 2016 nos dejaron bien preparados para el 2017”, señaló el directivo, al término de la asamblea anual de accionistas de la compañía que se realizó en Medellín. La compañía registró un crecimiento de 9,2% en ventas, con $8,7 billones en el consolidado.



Desde su perspectiva, la reforma no afecta en todas las categorías en las que trabaja Nutresa.



Así, el 58 por ciento de sus referencias de consumo masivo subieron del 16% al 19%, pero hubo categorías que tienen que ver con el café, el chocolate sin azúcar y las pastas donde el IVA no cambió.



“Creemos que la economía no solo se mueve por realidades sino por expectativas, y parte de los temas de confianza con el consumidor obedecen a un conjunto de señales y no solo a una reforma tributaria. Es muy importante que los distintos actores seamos muy realistas pero también nos retemos frente a esas condiciones que son cambiantes y encontremos caminos para seguir creciendo de forma rentable”, puntualizó Gallego.



El mercado internacional



El presidente del Grupo Nutresa enfatizó que en la operación internacional, después de Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y Chile son mercados en los que la compañía seguirá muy dinámica.



Las estrategias para crecer en esos mercados pueden ser variadas.



“En esos mercados estaremos muy activos, ya sea extendiendo categorías que tenemos desarrolladas, pero no presentes ahí o a través de la inversión y la exportación a esos mercados. Creemos que somos unos convencidos de que quien exporta y compite a nivel global está obligado a aprender en beneficio de todos los consumidores”.



congom@portafolio.co