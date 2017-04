Fish Place, una opción para comer durante este fin de semana santo

La frescura y la sensación de estar sentado frente al mar, es el concepto que quiere transmitirle a sus clientes Fish Place, un restaurante que busca revolucionar la forma de comer pescados y mariscos en Colombia.



En este lugar, ubicado en la terraza de comidas del centro comercial Plaza Central, usted puede escoger directamente en las neveras el producto que va a consumir para que sepa qué es lo que come, de dónde viene y por su puesto conocer su frescura y el proceso de cómo llegó a su mesa.



(Lea: ¿Por qué el Gobierno quiere que la gente coma más pescado?).



Sin embargo, el restaurante ofrece también una amplia variedad de platos para quienes no son amantes de los productos de mar.



"En este momento estamos posicionando productos cárnicos porque el mercado lo ha exigido: carne americana ciento por ciento Angus, lomo de cerdo y pechuga de pollo. Entonces, tenemos variedad. La gente tiene de donde escoger. Antes venían muchas familias y por una sola persona que no le gustaba el pescado se iban. Hoy tenemos un menú amplio”, explicó David Mauricio Rivera, director del establecimiento.



Fish Place, explica Rivera, es una unidad de negocio de la distribuidora de pescados y mariscos Ancla y Viento, proveedores del 80% de los productos de mar que se venden en las pescaderías del país.



“Hace seis años, en el centro comercial Héroes, abrimos un local con la idea de tener una tienda para vender pescado fresco. En la parte de atrás pusimos un pequeño restaurante para que la gente que llegara a comprar nuestros productos supiera cómo sabía lo que iban a consumir. Así nació la idea. Se genera un crecimiento no esperado, del 17 y 18 por ciento anual y decidimos entonces crear una unidad independiente que hoy se llama Fish Place”, le dijo a Portafolio.co David Mauricio Rivera.



Fue así como en el 2016, manteniendo el mismo concepto original deciden abrir el local del centro comercial Plaza Central, sin dejar el de Héroes.



Para Rivera, lo novedoso del sitio es que está ubicado en una terraza única de comida con restaurantes de marca, que permite atender al público con comodidad, frescura y un ambiente abierto.



Aunque amplió su menú para quienes no son tan amantes de los productos de mar, aun así el 90 por ciento de las opciones que tiene la carta de Fish Place seguirá enfocada en la comida de mar, lo que incluye variedad de sushis, parrilladas, ensaladas y ceviches.



Dentro de sus planes de expansión, Fish Place espera abrir un local más en Bogotá el año entrante, en el norte de la ciudad, y estudian la opción de llegar a Cali o Cartagena en poco tiempo.



