La participación de las mujeres en los altos cargos es todavía un desafío para las organizaciones.



En ese sentido, Holly Paul, directora de recursos humanos de FTI Consulting, advirtió que solo el 6,4% de las compañías más importantes del mundo son lideradas por mujeres, lo que pone de relieve el desafío que tienen las empresas.



Por eso, Paul estuvo en Colombia para participar como conferencista en el Foro Women Working For The World, organizado por la Fundación Juan Fe. Portafolio habló con ella.



¿A nivel mundial, cómo está la distribución de mujeres en posiciones de liderazgo?



Vemos más mujeres gerentes generales a nivel mundial. La lista de compañías del Fortune 500 tiene el récord en número de gerentes generales femeninas en 2017, con 32 mujeres. Sin embargo, esto significa que solo el 6,4% de las compañías Fortune 500 son lideradas por mujeres.



En FTI Consulting estamos orgullosos de los esfuerzos que hemos realizado para tener diversidad en nuestros rangos de liderazgo. Hoy, nuestro comité ejecutivo incluye cuatro mujeres líderes y nuestra junta directiva tiene dos mujeres en ella, representando el 25%.



¿Las compañías están preparadas para afrontar la equidad de género?



Yo pienso que algunas compañías están mejor preparadas que otras. Pero todas van a tener que responder por este asunto si ellos quieren prosperar en el futuro. Los gobiernos han empezado a demandar transparencia de género y el mundo espera un cambio.



La idiosincrasia cultural, política y empresarial actual es ideal para propulsar que más y más mujeres asciendan en roles de liderazgo.



¿Y qué medidas están tomando las empresas para ser más inclusivas?



Muchos colaboradores en compañías varias, en distintos sectores, están pidiendo a la gerencia que los capacite y que ayuden a reducir la parcialidad; además, que estos se enfoquen en construir equipos inclusivos.



También, en algunos países se han creado legislaciones que obligan a las compañías a enfocarse en equidad de género. Por ejemplo, la divulgación de la brecha salarial del Reino Unido, que se requiere a partir de abril del 2018, muestra que las empresas deben enfocarse en ese objetivo.



¿Cuáles son las mejores prácticas para empezar a construir una cultura corporativa diversa?



Se requiere un cambio cultural. Todos en la organización deben comprometerse para construir equipos diversos e incluyentes, y esto empieza con un liderazgo que lo demande y expongan estas expectativas en la organización.



Asimismo, el tener programas de apoyo y patrocinio de líderes e iniciativas similares ayuda tremendamente en la creación del nivel de visibilidad que necesitan los profesionales en una organización y aporta en indicar ante todos los colaboradores las prioridades de su compañía, a la vez que ayuda a todos en mantener el foco en el desarrollo de una cultura de prosperidad.



¿Contar con más mujeres en las empresas es una táctica rentable?

​

Enfocarse en una mayor diversidad e inclusión no es solo un imperativo social; es un imperativo comercial.



Hay estudios que muestran que las fuerzas de trabajo más diversas son mejores para resolver problemas y tienen un mejor desempeño financiero. Las empresas necesitan obtener una ventaja competitiva. Una fuerza de trabajo compuesta por personas que reflejan a los clientes que se atienden es una forma de crear una ventaja competitiva y de aumentar los ingresos.



¿Qué tipos de beneficios tiene la diversidad para los negocios, en especial en cargos directivos?



Los beneficios de la diversidad en el lugar del trabajo son mundialmente conocidos. Diferentes habilidades, experiencias, contextos y perspectivas traen tremendo valor a las compañías. Las que ya están relacionadas con entender la diversidad y la tienen incorporada en sus políticas son más capaces de retener y competir por los mejores talentos. En muchos casos, la diversidad es crítica para ganar contratos, porque los clientes lo esperan.



Tener un equipo líder diverso ayuda a emular una cultura en donde los valores de la compañía no son solo palabras en papel; ellos son la representación, por lo que la firma puede responder y lo que les respalda.



¿Desde cuándo temas como diversidad y equidad de género empezaron a ser parte de la agenda de las empresas? ¿Cómo avanzan en este tema?



Consumidores, clientes y colaboradores esperan equipos diversos. Estos traen diferentes perspectivas para ayudar a resolver problemas y generar nuevas ideas.



Equidad de género y diversidad están cada vez más presentes en los titulares y las compañías necesitan manejar este asunto para mantener la posición de las marcas, construir un buen nombre ante sus accionistas, y atraer, desarrollar y retener el mejor talento.



Los gobiernos han empezado también a ponerle atención a este asunto y están aprobando leyes sobre equidad salarial y otras medidas similares, lo que significa que las compañías tienen que cumplir en la jurisdicción donde hacen negocios.



¿Qué está haciendo FTI Consulting en este campo?

​

Nuestro enfoque es cambiar la cultura y los paradigmas acerca de lo que se espera en el lugar de trabajo.



En los últimos años, hemos evolucionado al constituir, a través de nuestro equipo de liderazgo, un grupo muy diverso de profesionales, compuesto de hombres y mujeres que dan ejemplo desde las posiciones ejecutivas. Hemos puesto en marcha programas como la red de mujeres de FTI WIN, que es presidida por dos mujeres en la junta directiva.



La misión de FTI WIN es apoyar a todas las mujeres de la firma, con el objetivo de conseguir que más de ellas alcancen altas posiciones de liderazgo, asegurando que tenemos la representación de género en nuestros canales de promoción.



METAS DE FTI CONSULTING



FTI está implementando un plan con el que busca incrementar la participación de las mujeres en sus altos cargos, que se denomina FTI WIN. De acuerdo con Holly Paul, tienen como meta alcanzar 100 altas funcionarias directivas para el 2021, lo que representa un incremento del 75% frente al año pasado.



“En 2017, las mujeres que son parte de este programa representaron el 73% de aquellas profesionales que ahora son Senior manager directors, es decir que fueron promovidas”, explicó la directora de recursos humanos de FTI Consulting.



Para lograr dicha meta, Paul aseguró que la compañía hace una auditoría constante de los avances. “Como parte de la misión de lograr que más mujeres estén en posiciones de liderazgo, nosotros revisamos el balance de género en nuestros ascensos para monitorear el progreso en nuestras metas y mantener a todos enfocados en ellas.