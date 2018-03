‘Retail’ y logística, los sectores de más recarga en el trabajo

Archivo particular.

Todos los sectores no son ‘tocados’ por la fatiga laboral y sus factores desencadenantes de la misma manera, según el estudio de Kronos Latinoamérica.



En cuanto a la carga excesiva de trabajo, el segmento más impactado es el de hospitalidad (hotelería) donde el 82% de los jefes de Recursos Humanos le dan a este factor la mayor importancia. Le siguen logística, con el 80%; salud, con 71%, y manufactura con 65%.



Según Jaime Cardoso, director de marketing para Kronos Latinoamérica, en América Latina es una práctica muy común que las empresas acudan a convocar a sus empleados a trabajar horas extras, en vez de hacer más contrataciones.



En la “falta de recompensa justa”, el que más afectado se manifiesta es el sector salud (43%). En segundo lugar está servicios (35%) y en tercero, manufactura (32%).



El ítem de “falta de compañeros con habilidades necesarias” fue más relevante para retail (36%), manufactura (22%) y servicios (18%).



Según Cardoso, muchas empresas, sobre todo de tipo manufacturero, incurren en esa falla debido a que buscan llenar requerimientos de personal generados por aumentos estacionales de producción mediante contrataciones temporales, lo que a la larga termina perjudicando su productividad.



En cuanto a las consecuencias de la fatiga, la investigación también resaltó matices.

En ese sentido, la industria más afectada por el ausentismo como consecuencia del agotamiento fue la de salud (86%). Detrás, de manera inmediata, quedaron ubicados el retail (79%) y la hospitalidad ( 73).



En baja productividad, las dos industrias más impactas son salud y logística (100%). Inmediatamente por debajo quedaron retail (64%) y manufactura (57%).



Las que más destacaron la afectación del clima laboral fueron logística (60%), salud (57%) y retail (50%).



La ocurrencia de accidentes por fatiga resulta más mencionada en la salud (57%), logística (40%) y hospitalidad (36%).



“Hay también industrias como transporte, donde desafortunadamente ponen a un chofer a trabajar mucho tiempo, se agota y causa accidentes en las carreteras”, comentó Cardoso.



La falta de retención laboral, a diferencia de México, no fue mencionada en Colombia de manera significativa como un riesgo de la fatiga laboral. Mientras que en el país centroamericano el 68% de los entrevistados le atribuye a ese factor menos del 10% de incidencia en la decisión de los trabajadores por irse, en la nación suramericana esta respuesta la dio el 73%. Solo el 11% le atribuyó un valor de entre 31% y 50%.



¿QUÉ HACER?



En cuanto a estrategias para evitar la sobrecarga laboral, los expertos recomiendan ceñirse en la medida de los posible a los turnos de ocho horas, con descansos.



En caso de ser necesario programar turnos extra, conviene –según Cardoso– llevar un estricto control para que un trabajador no pase de cierto límite a partir del cual se afecten la productividad, salud y seguridad.



Otra recomendación es no dejar acumular varios periodos de vacaciones.



Giovanni Posadas, Country Manager de Kronos Colombia aclara que para que esto sea posible en empresas de gran tamaño se necesita de una plataforma digital que permita una adecuada administración de la fuerza laboral disponible y programar alarmas de aviso cuando se advierta un riesgo al respecto.



Igualmente, las políticas de compensación justas y el salario emocional suelen estar entre las alternativas.



El 71% de las 119 firmas que hicieron parte del estudio de Kronos Latinoamérica, contestó que su principal estrategia contra el agotamiento es la capacitación (71), seguido por las estrategias en compensación (56%) y los programas de mejoras del clima laboral (55%).