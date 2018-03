Samsung alista neveras que operan de centro de hogar

Samsung avanza rápidamente en la introducción al mercado de electrodomésticos del Internet de las Cosas (IoT), su vicepresidente de Consumer Electronics (Línea blanca y audio y video), Iván Rentería, habló sobre el negocio.



¿Cuándo llegan todas las líneas inteligentes (IoT) de sus productos?



Nuestra promesa es que de aquí al 2020 todo nuestro portafolio de productos será capaz de conectarse a internet, aportando así a incluir en la vida de todos, lo que llamamos el Internet de las Cosas (IoT).



En la actualidad, Samsung propone una serie de soluciones que, interconectadas, construyen un ecosistema de productos en pro del usuario. Estamos hablando de controlar el televisor, barra de sonido o dispositivos de audio desde el celular, así como transferir contenidos de un dispositivo a otro cuando vamos a entrar o salir del hogar.



El portafolio de productos de audio y video Samsung cuenta con televisores Premium UHD y QLED, que llegan hasta las 82 pulgadas, ofreciendo la más alta calidad de imagen.



Desde 2017, todos los televisores Samsung cuentan con el sistema operativo Tizen, el cual brinda una experiencia inteligente, con opciones de conectividad, juegos, contenidos en línea, reconocimiento de voz y un sinnúmero de funciones que acercan al usuario a un mundo de entretenimiento, desde la comodidad de su sala o habitación.



A su vez, nuestra oferta de productos de audio, como barras, torres de sonido y teatros en casa, ofrecen facilidades de conectividad inalámbrica vía Bluetooth o WiFi, las cuales permiten controlar el centro de entretenimiento (televisor, barra de sonido o home theater) mediante un solo control remoto.



Por su parte, Línea Blanca de Samsung cuenta con tecnologías inteligentes en sus productos conectados al Internet de las Cosas desde finales del 2017. Flex System (FlexWash+FlexDry) representa este desarrollo para transformar el mercado debido a que sus funciones inteligentes permiten controlar los electrodomésticos a través de smartphones, utilizando la aplicación Samsung Smart Home, lo cual facilita más la vida de los usuarios, gracias al control remoto del lavado y secado. En los lanzamientos del 2018, se evidenciará aún más la interconectividad del hogar. Por otra parte, el Aire Acondicionado Wind Free -que elimina las corrientes de aire- puede ser controlado de manera remota desde el celular, es así como se puede refrescar el hogar, incluso antes de salir de la oficina.



¿Cómo le fue el año anterior en cada una de sus líneas?



Las ventas de dispositivos de Audio y Video (Televisores, teatros en casa, barras de sonido, entre otros) durante 2017 en Colombia evidenciaron un comportamiento positivo, con un crecimiento del 12%.



Según cifras de Nielsen, al cierre del año, Samsung lideraba en la categoría de televisores en Colombia, con 47% del market share local.



Al cierre del año, la venta de dispositivos de video de Samsung refleja el interés de los consumidores por televisores Premium con tecnología Ultra Alta Definición (UHD), que aumentó de una participación de 53,35% en 2016 a 56,47% en el 2017. A su vez, somos líderes en el segmento Premium de Línea Blanca, con una posición diferenciadora en la venta de lavadoras de carga frontal, nevecones y hornos microondas; además somos la compañía #1 en el Top Of Mind de marcas de dispositivos para el hogar y tecnología en los colombianos.



De acuerdo con cifras de Nielsen, durante 2017 el mercado del segmento Premium de neveras (nevecón o tipo europeo) mantuvo su nivel de crecimiento sobre el 6% frente al año 2016, y es donde Samsung registró una participación del mercado de 44% en ventas.



¿Cuál es el electrodoméstico de más demanda de su marca?



En general, los televisores de 49” son los de más demanda, especialmente en el caso del UHD. Sin embargo, se ha visto un crecimiento de un 100% en los televisores de 55 pulgadas. Además, los televisores con tecnología QLED también están atrayendo la atención de los colombianos debido a la calidad de imagen y la reproducción de ciento por ciento de volumen de color.



Actualmente, hay una mayor oportunidad de crecimiento en lavadoras, debido a que es un producto con menos penetración que las neveras en los hogares colombianos.



Por el lado de las neveras tipo BMF (congelador en la parte inferior), el mercado ha presentado un crecimiento acelerado duplicando su tamaño con respecto al 2016.



En lavadoras, ¿qué hay de nuevo?



Para Samsung siempre ha sido un factor determinante el proceso de crear electrodomésticos innovadores en cuanto a tecnología que no solo cuiden y sean responsables con el medio ambiente, sino que se conviertan en aliados a largo plazo de los usuarios, facilitándoles la vida.



Actualmente, tenemos en nuestros dispositivos motores Digital Inverter, que ofrecen ahorro de energía, durabilidad y una garantía de 10 años; lo que hace que este electrodoméstico sea de la más alta calidad y que no solo funcione bien a diario, sino que ofrezca beneficios como el cuidado del medio ambiente y ahorro en los gastos del hogar.



¿Veremos las neveras que le envíen alertas al celular?



En el segundo semestre del 2018 llegará a Colombia la nevera Family Hub 2.0 de Samsung, nuestro electrodoméstico insignia en temas de Internet de las Cosas e interconectividad del hogar, con tres cámaras que permite al usuario acceder en cualquier momento utilizando su smartphone. Es por ello que desde el supermercado se podrá verificar qué necesita para la cena o simplemente comprobar qué alimentos se encuentran en su interior y para ello solo deberá utilizar una aplicación para acceder a la nevera de manera inmediata. Por otro lado, si el usuario no quiere salir de su casa o no tiene tiempo para ir de compras, desde la nevera lo puede hacer en plataformas online. La nevera Samsung Family Hub se integra al hogar en general, convirtiéndose en el centro de la casa y reuniones. Es ideal para reunir a amigos y familiares con funciones como streaming de música, juegos a través de su altavoz incorporado e interconexión con altavoces inalámbricos Bluetooth, para disfrutar de música en toda la casa.



El usuario puede también disfrutar de sus programas de televisión favoritos directamente en la pantalla del Family Hub, utilizando Screen Mirroring, al realizar la conexión entre los televisores inteligentes de Samsung, un gran beneficio si no quiere perderse un partido de fútbol o su programa favorito mientras cocina.