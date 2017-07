Se crece la oferta de Samsonite

La estadounidense Samsonite quiere dejar de ser identificada como una marca que se dedica solo a la comercialización de maletas de viaje de alta gama y está en la tarea de crecer en Colombia con tiendas, nuevas marcas y más productos.



Su gerente general, Rosine Dallos Jabbour, explica que la estrategia de la compañía apunta a triplicar el negocio en el 2020, con seis aperturas anuales en promedio.

Este año, espera ingresos por $20.000 millones, 45% más que en el 2016.



La empresaria dice que la multinacional ha detectado el interés de los consumidores colombianos por los productos de calidad y que la firma tiene una oferta amplia que responde a esa necesidad, a precios justos.



Sobre la expansión en tiendas, señala que el año pasado contaba con una docena de puntos propios, en tanto que para finales del 2017 espera contar con 17. En el primer semestre abrió en los centros comerciales Gran Estación y Parque Colina, de Bogotá, y en el centro comercial Buenavista, de Barranquilla. Igualmente, inauguró un local bajo el formato outlet en el centro comercial Plaza de las Américas, en la capital colombiana.



Dallos Jabbour revela que lo que sigue es la apertura de dos locales con el nuevo formato llamado The house of Samsonite, con el cual espera ofrecer a los clientes, además de Samsonite, sus marcas American Tourister y Xtrem. Ambas estaban en el país pero a través de grandes cadenas de comercio, como Alkosto, Éxito, Jumbo y Falabella.



La primera propone al mercado un tipo de maleta americana dedicada a un cliente más divertido, más joven, con ganas de innovar y que quiere la mejor calidad a precio módico.

Por otra parte, Xtrem va dirigida a los niños, para la temporada escolar y acorde con su estilo de vida. “Con estas marcas estamos haciendo un acercamiento al mercado colombiano para todos los niveles”, afirma Dallos Jabbour.



Los nuevos locales estarán en los centros comercia Centro Mayor y Plaza de las Américas, en el segundo semestre. Igualmente, montará una tienda en el outlet del centro comercial Mayorca, en el sur del Valle de Aburrá.



En el plan de crecimiento también abre la posibilidad de crecer mediante franquicias. Hoy tiene 4 establecimientos más de esas características en Bogotá. “La idea es ubicar personas que quieran aliarse para llegar a ciudades distintas a las que operamos directamente”, comenta la directiva.



Además, de Bogotá, Medellín y Barranquilla, la compañía está en Cali y Cartagena.



PORTAFOLIO Y FILOSOFÍA



El giro que da en su estrategia también implica buscar clientes distintos a los viajeros.

Por ejemplo, la marca Xtrem viene con una nueva línea de maletas, carteras y accesorios para todo lo relacionado con actividades extremas y deportivas.



“Esa es una nueva línea que también nos está llegando este mes, al igual que los nuevos accesorios de American Tourister, para complementar la maletería dentro de las grandes superficies donde estamos hoy”, sostiene la ejecutiva. Y agrega que la empresa se ha dado cuenta de que los colombianos tienen gran afinidad por los productos de calidad y Samsonite, con sus marcas, es reconocida a nivel mundial por esa cualidad.



“Creemos que hay una oportunidad de cambiarles el hábito de consumo de los colombianos, no solo a nivel de equipaje, sino de estilo de vida, con nuestras líneas non-travel, constituidas por todo lo que no son maletas, como morrales de tecnología, portafolios, accesorios de viaje, carteras para mujer y adicionalmente la linea de regreso a clase, que también incluye hacer parte del estilo de vida de los niños”, añade.



“Queremos apostarle a que los colombianos, cuando compran un producto Samsonite o de nuestras marcas, no solo lo sea para hacer un viaje, sino que seamos parte de su día a día”, concluye Dallos Jabbour.



