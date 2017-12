Se despeja el entorno para la capitalización de Satena

Satena, que busca expandir su cobertura en el país, se le está abriendo el camino para lograr una inyección de capital por $92.935 millones.



La semana pasada, el Senado aprobó en segundo debate la capitalización de la aerolínea, que venía pidiéndole a Gobierno una salida para mejorar sus condiciones financieras y seguir prestando su servicio a destinos con poca conectividad aérea.



De acuerdo con funcionarios de la Aerocivil, aunque la compañía aérea ha tenido que enfrentar varios periodos de tiempo con baja demanda, ha incrementado el número de pasajeros en los últimos dos años.



“Se ha visto que la organización se ha recuperado, pero todavía le falta mejorar su flota y su cobertura, que sería resuelto con más capital”, le dijo el funcionario de la Aeronáutica Civil a Portafolio.



Según el informe financiero de la aerolínea del año pasado, mientras que en 2016 presentaron pérdidas de $309 millones, bajo el sistema NICSP, en 2015 fueron de $57.255 millones, lo que significó una disminución del 99% en los indicadores negativos.



De hecho, presentaron un incremento de 8,7% en las ventas de tiquetes y un 18% los ingresos. Sin embargo, dice Satena en el informe, al cierre de 2016 la aerolínea “se encuentra en causal de disolución y liquidación, por tener un patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito”, describieron en dicho texto.



PLAN DE RESCATE



Además del buen camino por el que transita la llegada de la inyección de capital en el Congreso, la aerolínea también recibió el aval presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que busca respaldar el proyecto que cursa en el Congreso.



Según la propuesta, la capitalización se dará en dos instancias, una en 2018 con $61.000 millones y para el 2019 con $31.835 millones.



A cambio de ello, la Nación, recibirá el número equivalente de la capitalización en acciones.



Otro de los objetivos que tiene la aerolínea, es sumar más aeronaves a su flota y así ampliar su presencia en nuevas rutas, que, según el funcionario de la Aerocivil, es la oportunidad para las regiones apartadas, conectarse con grandes ciudades en tiempos de posconflicto.



Por su parte, los representantes de Satena no se quisieron pronunciar sobre la luz verde que les dio el Senado, puesto que todavía no hay una respuesta definitiva del legislativo.



No obstante, en su informe anual de 2016, la aerolínea expresó que en caso de que la capitalización no sea posible en el corto plazo, “tendrá mayores dificultades para cumplir sus compromisos, y se expondrá a diversas situaciones de carácter legal, que pondrán en riesgo la operación”, rezó el documento.