El sector más afectado por la corrupción en el país es el de la salud, según 74,7 por ciento de los empresarios que responden una encuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi.



El segundo sector es el de aduanas (70,1 por ciento), siguen impuestos (58,6 por ciento), transporte (51,7 por ciento), minería (39,1 por ciento), ambiental (37,9 por ciento) y educación (28,7 por ciento).



A nivel regional, el ambiental es percibido como el más corrupto. Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, con esta opinión del 43,7 por ciento de los empresarios se puede ratificar la sensación de que las Corporaciones Autónomas Regionales son entes en los cuales se presenta un alto grado de corrupción y en las cuales era difícil hacer trámites en términos de licencias, permisos y desarrollo de nuevos proyectos.



El segundo lugar a nivel regional lo ocupa el sector salud (37,9 por ciento).

Sobre los departamentos en donde se presenta mayor corrupción. La mitad de los empresarios señala a La Guajira, y el 45 por ciento, a Chocó.



El 42,5 por ciento señala a Atlántico y, con un mismo porcentaje de 37,5 por ciento, los empresarios dicen que es Bolívar y Bogotá.



La Andi indaga a los consultados si la empresa ha sufrido en el último año algún intento de extorsión, entendida como el acercamiento que eventualmente pueda hacer una autoridad para tratar de facilitar una licencia o un permiso. Al respecto, el 12,5 por ciento dijo que recibió algún intento de extorsión, mientras que el 2,3 por ciento admitió que lo habían logrado. Un 85,2 por ciento dijo que no se le había presentado esa situación.



En otra pregunta, se indaga si en un trámite o solicitud de trámite ante entidades públicas ha recibido alguna insinuación de favorecimiento o pago para que se agilice o se haga efectivo el trámite o solicitud. El 21,4 por ciento de los empresarios respondió afirmativamente.



Cuando se les interroga sobre los trámites que tienen mayor incidencia de insinuaciones de favorecimiento o entrega de dinero, los ejecutivos mencionan las aduanas (62,7 por ciento), la alcaldía municipal (40,3 por ciento), las corporaciones autónomas regionales -CAR- (37,3 por ciento) y la Dian (37,3 por ciento).



El presidente de la Andi enfatiza que la encuesta evidencia que en el país existe un nivel de tolerancia representativo frente a la falta de transparencia.



El 32,9 por ciento de los consultados reconoce una tolerancia alta a dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite de su empresa, mientras que otro 37,8 por ciento reconoce una tolerancia media. Solamente, 29,3 por ciento dice que no hay tolerancia en esta circunstancia, lo que significa que es mucho menor el porcentaje de los empresarios que rechazan totalmente el acto corrupto.



Lo mismo ocurre en el caso de dar un obsequio o dinero para que le condonen una multa o sanción a la empresa: 30,5 por ciento habla de que en estos casos hay una tolerancia alta. El 35,4 por ciento se refiere a la tolerancia media, en tanto que un 34,1 por ciento se opone a esta situación.



Adicionalmente, para el 37,3 por ciento de los consultados hay una tolerancia alta al hecho de no declarar en la aduana el valor correcto para no pagar impuestos, en tanto el mismo porcentaje aplica para lo que la encuesta define como tolerancia media. No se acepta este tipo de comportamientos por parte del 25,3 por ciento de los consultados.



El 73 por ciento - en partes iguales- dice que el país tiene tolerancia alta y media con actos de corrupción relacionados con dar un obsequio o dinero para evadir un requisito aduanero. Un 26,8 por ciento rechaza ese comportamiento.



“En Colombia nos estamos dando hoy golpes de pecho sobre el tema de la corrupción, pero también hemos sido tolerables a la corrupción. Hay ciertas cosas que pueden ser medianamente naturales o aceptables”, dice Mac Master



“A Colombia le llegó el momento de tomar decisiones drásticas porque aquí los pañitos de agua tibia no van a servir”, dijo.